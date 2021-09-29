北市文山清晨傳火警 現場遺留信號彈殘骸 警追查中

台北市文山區今天凌晨傳出火警，民眾報案指稱目擊火光，但警消到場未見起火點，反倒發現信號彈殘骸，警方目前鎖定一輛可疑汽車，將通知車主到案說明，釐清全案是否與私人糾紛有關。

警方調查，台北市文山區一處巷弄內今天凌晨傳出火警，有民眾報案指稱目擊火光竄出，但警消到場未見起火點，也沒有火勢燒毀房屋或車輛的情況，懷疑民眾誤報之際，卻在現場發現一只焦黑金屬製品，貌似信號彈燃燒過後留下的殘骸。

警方獲悉後調閱相關監視器影像，發現案發前有一輛汽車經過現場，隨後即出現火光，不排除是汽車駕駛丟擲信號彈，經查已掌握該輛汽車車主身分，正循線將其通知到案，釐清確切案情。