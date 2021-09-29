婦人進診間打疫苗 失智夫走丟 大眼正妹女警熱心助尋回
台北市北投區一名許姓婦人，日前至北投區公所施打疫苗，因王姓丈夫患失智症需人照顧，便帶著丈夫至施打站。不料，婦人施打疫苗5分鐘，丈夫即消失在候診區。婦人心急報案求助，幸好大眼正妹女警廖珮芬，積極調閱監視器，發現老翁未離開區公所大樓，逐層搜尋在樓梯間尋獲老翁，並駕車平安護送他們回家，婦人感謝女警熱心協助。
北投警分局長安派出所警員廖珮芬，人美心也美，日前執勤接獲婦人至派出所報案，80歲失智的丈夫在婦人進入診間施打疫苗，離開候診區，找不到人。女警隨即前往北投區公所聯繫駐衛警，協助觀看大樓內監視錄影器畫面，發現老翁並未離開區公所大樓。
警方逐層搜尋，在樓梯間發現老翁，原來是老翁如廁離開座位，就迷失方向回不到候診區。女警見老夫妻年事已高，經尋人波折早已汗流浹背、體力透支，便駕車護送老夫妻回家；婦人感謝警方衷心感謝女警熱心協助。
北投分局呼籲，家中如有年邁長輩，應多加留意照料生活，切莫讓長者獨自一人外出，並建議向社會局申請「愛心手鍊」服務，若家中長輩不慎走失時，俾利警察機關儘速查證迷途者身份，以利聯絡家屬，並早日尋獲協助返家團圓。
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