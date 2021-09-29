北市啟動交安守護專案 還拍MV加強宣導
配合交通部推動10月全國「交通安全月」活動，加強宣導「路口慢看停 行人停看聽」，北市警察局率先動員各分局及交通大隊拍攝110年交安月主題曲MV響應，全力宣導「路口安全」觀念，將於網路社群平台、Line群組、戶外媒體電視牆、交安宣導活動及團體宣講場合強力推播。
根據北市歷年交通事故統計資料顯示，每年從9月起，交通事故將逐月攀升至同年12月達最高峰，為加強交通事故防制，北市警自9月1日起至10月31日止，啟動為期2個月的交安守護專案，加強易肇事違規項目包含違反號誌管制、搶越行人穿越道、行人違規及超速行駛等執法作為及交安宣導。
北市警交通大隊呼籲，車輛駕駛人行經路口時要注意3要點，第一，「慢」，接近路口要減速慢行，第二，「看」，隨時擺頭察看左右後方有無人車，第三，「停」，暫停讓行穿線上的行人先行。
行人也有3點需注意，第一，「停」，穿越道路前先停在安全的地方等候，第二，「看」，隨時左看右看注意轉彎車，第三，「聽」，隨時注意四方車輛聲音來向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言