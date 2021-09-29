北市啟動交安守護專案 還拍MV加強宣導

配合交通部推動10月全國「交通安全月」活動，加強宣導「路口慢看停 行人停看聽」，北市警察局率先動員各分局及交通大隊拍攝110年交安月主題曲MV響應，全力宣導「路口安全」觀念，將於網路社群平台、Line群組、戶外媒體電視牆、交安宣導活動及團體宣講場合強力推播。

根據北市歷年交通事故統計資料顯示，每年從9月起，交通事故將逐月攀升至同年12月達最高峰，為加強交通事故防制，北市警自9月1日起至10月31日止，啟動為期2個月的交安守護專案，加強易肇事違規項目包含違反號誌管制、搶越行人穿越道、行人違規及超速行駛等執法作為及交安宣導。

北市警交通大隊呼籲，車輛駕駛人行經路口時要注意3要點，第一，「慢」，接近路口要減速慢行，第二，「看」，隨時擺頭察看左右後方有無人車，第三，「停」，暫停讓行穿線上的行人先行。