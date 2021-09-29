影／一鍵按下撤火場！中市消防局獲贈百組新型無線電

台中市消防局近年來正在逐步汰換舊式類比無線電系統，國際獅子會第六聯合會得知後，會同海線、屯區的分會，欲捐贈400組新式的數位、類比雙軌的無線電給台中市消防局，今天辦理捐贈儀式，第一批先捐出100組，捐贈儀式由消防局長曾進財代表受贈，曾說，此次的無線電具有監控進入火場消防員的功能，一鍵按下即可通令撤退，不再需要透過無線電呼喊，更能確保同仁安全。

台中市消防局表示，消防局外勤救災人員達1500多人，救災人員所使用的無線電正在積極汰換舊式類比無線電系統，升級為數位無線電系統，以提升救災通訊品質，獅子會日前在拜會消防局長後，考量國內疫情已有緩解，將原本欲捐贈防疫物資的構想，改為捐贈消防局無線電設備，可更符合消防局迫切需求。今天捐贈100組數位類比雙模無線電手提台裝備，將配發給各外勤單位使用，由消防局長曾進財代表受贈，並致贈感謝狀。

台中市消防局長曾進財說， 捐贈儀式今天上午在台中市消防局辦理，此次獲贈的無線電，除了做通訊之外，主要功能是監控同仁進入火場的安全，現場指揮官可以透過無線電監控，若需要撤退，按下按鈕後，所有的無線電就會警示，不需要再透過無線電呼喊，這是此次無線電比較特別的地方，能確保消防同仁救火的安全性。