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影／一鍵按下撤火場！中市消防局獲贈百組新型無線電

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局近年來正在逐步汰換舊式類比無線電系統，國際獅子會第六聯合會得知後，會同海線、屯區的分會，欲捐贈400組新式的數位、類比雙軌的無線電給台中市消防局，今天辦理捐贈儀式，第一批先捐出100組，捐贈儀式由消防局長曾進財代表受贈，曾說，此次的無線電具有監控進入火場消防員的功能，一鍵按下即可通令撤退，不再需要透過無線電呼喊，更能確保同仁安全。

台中市消防局表示，消防局外勤救災人員達1500多人，救災人員所使用的無線電正在積極汰換舊式類比無線電系統，升級為數位無線電系統，以提升救災通訊品質，獅子會日前在拜會消防局長後，考量國內疫情已有緩解，將原本欲捐贈防疫物資的構想，改為捐贈消防局無線電設備，可更符合消防局迫切需求。今天捐贈100組數位類比雙模無線電手提台裝備，將配發給各外勤單位使用，由消防局長曾進財代表受贈，並致贈感謝狀。

台中市消防局長曾進財說， 捐贈儀式今天上午在台中市消防局辦理，此次獲贈的無線電，除了做通訊之外，主要功能是監控同仁進入火場的安全，現場指揮官可以透過無線電監控，若需要撤退，按下按鈕後，所有的無線電就會警示，不需要再透過無線電呼喊，這是此次無線電比較特別的地方，能確保消防同仁救火的安全性。

國際獅子會300-C2區總監劉梓銘說，原本是要捐贈防疫物資，但得知消防局的無線電老舊，需要汰換，因此改100組捐贈數位、類比雙頻的無線電，後來海線、屯區的獅子會得知後，也分別捐出60組、240組無線電，一共有400組將依序捐出，今天先捐出100組，每組約2萬多元，捐贈金額約200多萬元。

台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。記者陳宏睿／攝影
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。記者陳宏睿／攝影
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。記者陳宏睿／攝影
台中市消防局今天上午舉辦無線電捐贈儀式，由國際獅子會300-C2區捐出100組無線電，由消防局長曾進財代表受贈。記者陳宏睿／攝影

台中市 獅子會 疫情

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