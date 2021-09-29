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17歲高中生借騎大重機上學 直撞廂型車空中翻2圈落地

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣17歲賴姓高中生昨天上午向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，因衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，翻滾一圈半後落地受傷，路口監視畫面記錄下驚悚過程，高中生無照駕駛，雙方都沒有酒駕，事故責任待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，28日上午6點30分接獲通報，130縣道世界路福田里路段發生交通事故，有重機與廂型車發生碰撞，救護人員 趕到現場時，大重機騎士頭戴安全帽倒臥路中，疑似骨折，送醫後轉送台中榮總救治。

賴姓高中生頭部受創、右手骨折，車禍發生後，一名路過的教官發現是自己學校的學生，也上前協助受傷學生送醫；路口監視畫面記錄下車禍發生過程，畫面驚悚。

17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／民眾提供
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／民眾提供
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／民眾提供
17歲賴姓高中生向朋友借黃牌大重機騎車上學，不料行經世界路福田里路段時，撞上前方巷口轉出的廂型車，衝撞力道猛烈，他人被拋飛過廂型車，在空中翻滾後落地受傷。圖／民眾提供

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