連面都沒見過！50多歲女網戀急匯款義大利男網友被攔

基隆市一名50多歲女子，日前到銀行急於匯款給一名在交友軟體認識義大利男網友，兩人沒有見過面，但花言巧語不斷獲取女子好感，佯稱因工作關係有急用，拜託她匯款1萬元。行員發現有異報警協助，員警拿出手機出示「假網戀真詐騙」多起詐騙新聞給她看，她才打消匯款念頭。

基隆市警察局第二分局信義派出所警員陳俋郡，27日接獲中國信託行員通報，稱一名女子急欲匯款給網路認識的某名外籍男子，陳員到場後與行員勸女子不要輕易匯款，再查證清楚。

原來該女在交友軟體認識義大利男性網友，對方於聊天過程中以花言巧語逐漸獲取她的好感，兩人雖沒有見過面，但互動頻密，對方假藉工作關係有急用，拜託女子匯款幫忙。

陳俋郡發現是「假網戀真詐騙」典型詐騙手法，與行員苦口婆心勸女子，現在這種詐騙案很多，對方不知是誰，不要被花言巧語騙了，一開台可能騙小錢，接著再騙大額存款，是一慣技倆，還拿出手機相關報導給她看，女子才打消她匯款念頭。