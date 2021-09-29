台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相關校內性別平等通報程序，但其他內容依法不便對外公布；電資學院院長張耀文說，目前還不確定相關情形，不過學校教評會一定會公正處理。

一名自稱是台大女學生的網友在Dcard上匿名表示，她本來只是想問老師學業規畫的問題，但老師不約學校辦公室，反而跟她約星巴克，後來又改成小酌。

這名女生說，她有精神方面的身心障礙，老師利用她的疾病，誘騙她上床。老師謊稱自己單身，其實他已婚、有兩個小孩，並在外面還有維持好幾年的固定炮友。當天老師和她發生性行為，故意不戴套，她疑似被傳染了性病。

這名女生提到，老師要求她偽造對話紀錄、證據。當她說要走法律途徑，老師稱他身後有人，黑的、白的都有，並強調在她報案前，就會出手處理她跟她的家人。她請校內外人士小心，「不希望有人再跟我遭受一樣的遭遇。」

教育部證實，台灣大學昨天接獲檢舉，並於昨天完成校安通報，符合性別平等教育法第21條規定，於24小時內完成通報。該校性別平等教育委員會今天受理此案，並組成調查小組，正依性別平等教育法規定調查處理中。