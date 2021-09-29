台東男子前妻擅自使用臉書 與前妻現任男友街頭爆衝突
台東市區今天凌晨疑發生行車糾紛，2男1女當街爆發肢體衝突，警方接獲線上巡邏警通報出動快打將3人壓制帶回偵辦。訊後依傷害、毀損罪嫌移送。
今天凌晨1點多，新生路上31歲黃姓男子與35歲胡姓男子，在街頭上演全武行，正巧被巡邏員警發現，當場將2人壓制，並通報快打警力支援，將2人帶回派出所。
警方一開始以為是單純行車糾紛，進一步調查發現疑為胡男前妻蘇姓女子擅自使用前夫臉書帳號登入，並且更改臉書貼文及相關設定，引胡男不滿並提告。
未料案子還在審理中，蘇女與現任黃姓男友今天凌晨開車行經新生路時，被胡男撞見，便一路尾隨欲興師問罪，卻發生發生追撞事故並波及一旁5輛機車。
雙方下車後，一言不合進而引發互殿，蘇女見警方在場壓制逮捕，一時心虛試圖駕車逃離，不小心撞到出手欄阻的前夫，所幸3人均皮肉傷。訊後將3人依傷害、毀損罪嫌移送地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言