台東男子前妻擅自使用臉書 與前妻現任男友街頭爆衝突

台東市區今天凌晨疑發生行車糾紛，2男1女當街爆發肢體衝突，警方接獲線上巡邏警通報出動快打將3人壓制帶回偵辦。訊後依傷害、毀損罪嫌移送。

今天凌晨1點多，新生路上31歲黃姓男子與35歲胡姓男子，在街頭上演全武行，正巧被巡邏員警發現，當場將2人壓制，並通報快打警力支援，將2人帶回派出所。

警方一開始以為是單純行車糾紛，進一步調查發現疑為胡男前妻蘇姓女子擅自使用前夫臉書帳號登入，並且更改臉書貼文及相關設定，引胡男不滿並提告。

未料案子還在審理中，蘇女與現任黃姓男友今天凌晨開車行經新生路時，被胡男撞見，便一路尾隨欲興師問罪，卻發生發生追撞事故並波及一旁5輛機車。