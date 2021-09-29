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女子突然捂心倒下 警方巡邏驚見立即奔上前協助

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第一警分局繼中派出所員警， 26日中午巡邏經台灣大道一段及中華路口，驚見21歲胡姓女子雙手捂胸，臉色慘白的突然倒下，虛弱的只能輕微搖頭表示無法說話，員警在撥打119後，與熱心民眾將胡攙扶到路旁陰涼處，等待救護車協助送醫。

台中市第一警分局繼中所巡佐王友忠及警員林冠維，26日巡邏行經台灣大道一段時，驚見胡姓女子疑似心臟不舒服，雙手捂胸、臉色慘白，虛弱的在人行道突然倒下，員警們立即奔上前攙扶胡女，並立即撥打119請救護車到現場協助。

警方表示，胡女當下只能虛弱的搖頭回應，完全無法說話，拿出自己的手機直比「1」，示意讓警方撥打第一個號碼聯繫自己媽媽，隨即便讓胡女的媽媽陪同胡一同前往醫院就醫。

承辦案件員警林冠維表示，自己第一次遇到這樣緊急的情況，當下有些緊張，幸好能夠順利將民眾送醫，聽聞胡女也已經平安出院，能在自己工作範圍內協助到民眾，一切就值得了。

警方呼籲民眾，氣候炎熱應適當補充水分，如身體不適切勿勉強，一定要到陰涼處休息，情狀危急時撥打「119」請救護車前往救護，或可尋求警方的協助避免發生憾事。

21歲胡女捂著心，臉色慘白的在路邊倒下，台中市第一警分局繼中派出所員警立即前往協助。記者劉柏均／翻攝
21歲胡女捂著心，臉色慘白的在路邊倒下，台中市第一警分局繼中派出所員警立即前往協助。記者劉柏均／翻攝

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