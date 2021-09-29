高雄失智翁大清早出門失聯 警方動員尋人 結局超展開

「警察先生，我爸爸不見了！」高雄莊姓婦人清晨5點多，發現有失智症狀的88歲父親不在家，擔心他出了意外，慌張跑到鼓山分局內惟派出所求救，員警獲報立即調閱監視器畫面，同時通知線上警網協尋，內外分頭並進，幾分鐘後傳來好消息，老翁穩坐市場邊，出門理由卻讓人莞爾而笑「在家無聊，來市場看戲！」

莊婦的父親有嚴重的失智症狀，平時起床後都待在家中，今早卻一反常態地獨自出門，莊婦在家裡及屋外都找不到父親身影，擔心父親找不到回家的路，急著跑到派出所求救。

鼓山分局內惟派出所警員蔡明仁得知婦人就住在附近巷弄裡，老翁又是徒步出門，立即調閱附近監視器，並通知巡邏警員蔡思賢、許芳慈依老翁特徵找尋。

警網接獲通報後展開尋人任務，約5分鐘後，無線電那頭傳來「找到了，老翁在內惟市場！」莊婦聽到好消息急著趕到現場，著急詢問父親「怎麼不說一聲就出門？」，老翁卻愜意地坐在市場店家門口藤椅上開心的笑說「被你們找到了」。