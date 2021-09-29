快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醉漢腰插2把槍倒騎樓呼呼大睡 警嚇壞...一查是玩具槍

聯合報 / 記者林保光／即時報導

于姓男子與鄰居吵架，涉嫌持槍到鄰居住處，鄰居老婦趕緊關門躲避，直到昨天他喝得酩酊大醉，走路回家途中醉倒騎樓，警方獲悉有人路倒，發現他腰際竟然插著2把槍，逮捕他查移送法辦。

據了解，于姓男子（36歲）與鄰居曾姓男子吵過架，關係不睦，9月26日晚間9時許，他酒後在高雄市新興區南台路住處大樓樓梯間，與鄰居發生口角，便涉嫌拿槍到鄰居家敲門，曾母（72歲）應門，發現他帶槍，推稱兒子不在家，便趕緊關門，于持槍在門口揮舞叫囂後離去。

鄰居母直到9月27日向高雄市警新興警分局報案，警方追查于，但不見他的行蹤，派員在他家附近埋伏。

昨天上午8點多，警方據報有人倒臥騎樓下，新興警分局中山路派出所員警趕去察看，才發現于姓男子喝得爛醉，醉倒在回家的途中。

員警上前叫不醒于姓男子，卻發現他腰上插著2把手槍，將他帶回派出所，但經警方測試，確認這2把手槍是玩具空氣槍，並無殺傷力。

警方詢問過于姓男子，于稱他和鄰居吵架才帶槍去鄰居家，警方依違反社會秩序維護法及恐嚇罪嫌，將全案移送高雄地檢署偵辦，並呼籲暴力不能解決事情，對於暴力犯罪滋擾行為，會嚴辦到底，確保治安平穩，

于姓男子醉倒騎樓，警方自他腰際發現2把手槍，經測試後是玩具槍。記者林保光／翻攝
于姓男子醉倒騎樓，警方自他腰際發現2把手槍，經測試後是玩具槍。記者林保光／翻攝

高雄市 恐嚇

延伸閱讀

風飛沙成員遭通緝 自學3D列印槍枝警循線逮獲

持玩具長短槍暗夜射殺流浪犬 彰化警逮4男送法辦

掏玩具槍想吸妹子注意...這下帥「慘」 被嘲屁孩還被送辦

中秋烤肉喝到茫 警員安撫反被駡 醉漢醒後道歉

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。