醉漢腰插2把槍倒騎樓呼呼大睡 警嚇壞...一查是玩具槍

于姓男子與鄰居吵架，涉嫌持槍到鄰居住處，鄰居老婦趕緊關門躲避，直到昨天他喝得酩酊大醉，走路回家途中醉倒騎樓，警方獲悉有人路倒，發現他腰際竟然插著2把槍，逮捕他查移送法辦。

據了解，于姓男子（36歲）與鄰居曾姓男子吵過架，關係不睦，9月26日晚間9時許，他酒後在高雄市新興區南台路住處大樓樓梯間，與鄰居發生口角，便涉嫌拿槍到鄰居家敲門，曾母（72歲）應門，發現他帶槍，推稱兒子不在家，便趕緊關門，于持槍在門口揮舞叫囂後離去。

鄰居母直到9月27日向高雄市警新興警分局報案，警方追查于，但不見他的行蹤，派員在他家附近埋伏。

昨天上午8點多，警方據報有人倒臥騎樓下，新興警分局中山路派出所員警趕去察看，才發現于姓男子喝得爛醉，醉倒在回家的途中。

員警上前叫不醒于姓男子，卻發現他腰上插著2把手槍，將他帶回派出所，但經警方測試，確認這2把手槍是玩具空氣槍，並無殺傷力。