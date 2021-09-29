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屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後，徒手攻擊女店員眼睛，將女店員壓制，女店員不斷掙扎、尖叫，經過客人發現趕緊報案，警方到場好不容易將這名楊姓男子制伏，女店員送醫後，鼻子粉碎性骨折、眼睛一眼視網膜剝離，一眼撕裂傷，楊男強制送醫。

有網友在臉書爆料公社PO文，並PO出楊男攻擊女店員的畫面，畫面驚悚，畫面約2分42秒，楊男走進超商後，走進櫃台攻擊女店員，不斷攻擊女店員眼睛，還將女店員壓制在地上，女店員不斷掙扎、尖叫。警方到場後，好不容易才將嫌犯制伏。

店家說，這名女店員在超商工作4、5年，女店員傷勢嚴重，鼻子粉碎性骨折，一眼視網膜剝離、一眼有撕裂傷，仍在住院治療。

網友PO文指出，嫌犯楊姓男子不是第一次犯案，不久前在早餐店拿刀傷害獨居婦人的脖子，關幾個月又放出來。村民都知道，都認為他的精神狀況有問題，但他欺負對象都是弱勢族群，沒有反抗能力。

警方表示，楊姓男子是衛生機構列管患者，今年6月底因傷害罪強制送醫，9月26日又發生攻擊女店員，警方當天已將楊姓男子強制送醫，楊仍在醫院。

楊姓男子徒手攻擊女店員。圖／取自爆料公社
楊姓男子徒手攻擊女店員。圖／取自爆料公社

超商 患者

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