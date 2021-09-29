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北市大同區公園突現驚人火光...民眾嚇見男子自焚亡
台北市周姓男子疑母親、姑姑接連過世，心情抑鬱下，今天凌晨騙妻子外出買宵夜，卻準備裝滿汽油的寶特瓶、打火機，騎機車到大同區大龍峒包公廟對面30公尺空地，引火自焚，警方到場發現他明顯死亡，不送醫，將報請檢察官相驗遺體。
消防局表示，清晨5點20分接獲報案稱，敦煌路138號對面有機車起火，消防員到場發現一名男子自焚，明顯死亡，屍體焦黑，3分鐘後撲滅火勢，現場遺留打火機、寶特瓶及淡黃色液體。
警方透過機車車號查出周男身分，他妻子到案稱，丈夫凌晨1點多跟她說肚子餓，外出吃宵夜，結果都沒回家，清晨接到警方電話才知噩耗。
警方調查，周男（56歲）長年開計程車維生，與妻子育有2子，疑近日母親、姑姑接連過世，承受不了打擊輕生。
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