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葬儀業者遭控涉強制猥褻女子 疑受不了壓力輕生

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

在台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子，日前被1名26歲求職女子指控，在面試時涉嫌對她熊抱、襲胸。警方受理報案時，原本認定為性騷擾，但再度傳訊女方後，改依強制猥褻罪嫌移送。此事見諸媒體後，今天晚間潘突然被人發現在自家禮儀社的廁所燒炭輕生，現場還留有遺書，全案正由警方深入調查中。

據了解，潘被控涉嫌強制猥褻求職女一事，在見諸媒體之前，府城殯葬界早已盛傳。今天晚間7點多，警方接獲報案，指南區某禮儀社內有人尋短。當救護車到場時，雖然發現潘男已經沒有呼吸心跳，但仍將他送往新樓醫院搶救，可惜仍回天乏術。

指控潘男的女子控訴，她原本在中西區開店賣衣服，後因疫情爆發，苦撐2個月收攤，由於積欠銀行貸款30多萬元，想兼職增加收入，8月4日上午7點多前往潘經營的禮儀社應徵面試時，因雨天身穿清涼的短袖、短褲，卻被潘視為在八大行業上班，趁機熊抱、襲胸。

女子指控，當她明確拒絕潘男伸鹹豬手，並藉機離開現場後，事後潘男還傳猥瑣的文字訊息給她；當潘男得知女方提告後，更多次打電話要求和解。

事後，該女子向媒體爆料揭發潘男的惡行，潘疑因承受不了壓力，選擇留下遺書輕生。警方將報請檢方相驗，查明死因。

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台南潘姓葬儀社業者在自家禮儀社廁所輕生，警方到場調查。記者黃宣翰／翻攝
台南潘姓葬儀社業者在自家禮儀社廁所輕生，警方到場調查。記者黃宣翰／翻攝

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