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高雄港碼頭貨櫃如「疊疊樂」倒塌 人車擦邊駛離幸運躲過一劫

聯合報 / 記者張議晨林巧璉／高雄即時報導

高雄港120碼頭貨櫃儲區，今晚間7時許工作人員執行吊裝作業時，疑似未注意到天車高度不足，平移時碰撞到儲區內的40呎貨貨櫃，造成7個貨櫃如同「疊疊樂」般往一旁倒塌，當時一旁正巧有輛貨櫃車尚未駛離，所幸倒塌貨櫃僅「擦邊」而過，貨櫃車輕微受損，無人員受傷。

目前碼頭工作人員正在清點貨物，排除儲區障礙，高雄港務分公司接獲訊息後，也派員前往了解。高港表示，初步瞭解有7個貨櫃翻覆，無人員傷亡，事故原因、責任及損失待調查。

高雄港務公司副總劉秋梅說，初步調查是高雄港委託的裝卸公司人員使用軌道式門型起重機進行貨櫃移動作業，過程中不慎造成貨櫃滑落、倒塌。

高港表示，目前尚無法估計損失，要等明天貨主與檢驗人員開櫃後才能估算損失。但因為有投保，相關損失可由保險公司處理理賠。

高港也說，畫面中被壓住的那輛板台車是等著領貨櫃的，司機人在車上，所幸貨櫃全掉落在車頭後方，司機沒有被波及。高雄港提醒裝卸公司人員要注意作業安全。

高雄港121號碼頭貨櫃儲區，今晚7時許發生貨櫃倒塌，一旁作業中的貨櫃車幸運躲過，未造成人員受傷。圖／讀者提供
高雄港121號碼頭貨櫃儲區，今晚7時許發生貨櫃倒塌，一旁作業中的貨櫃車幸運躲過，未造成人員受傷。圖／讀者提供
高雄港121號碼頭貨櫃儲區，今晚7時許發生貨櫃倒塌，一旁作業中的貨櫃車幸運躲過，未造成人員受傷。圖／讀者提供
高雄港121號碼頭貨櫃儲區，今晚7時許發生貨櫃倒塌，一旁作業中的貨櫃車幸運躲過，未造成人員受傷。圖／讀者提供

碼頭 高雄港

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