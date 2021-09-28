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養雞舍傳火警 屋頂裝太陽能光電板灌救添阻礙
台南市柳營區一處屋頂裝有太陽能光電板的雞舍，今晚8點多傳出火警，火勢凶猛，500平方公尺雞舍全面燃燒，晚上近9點撲滅，經查，有數千隻雞慘死，幸未傳出人員受困情事，詳細火災原因與財物損失待進一步釐清。
台南市消防局是晚上8點12分獲報，國三柳營交流道西側的小腳腿段一處雞舍傳出火光，柳營、六甲消防分隊趕至，發現火勢轉劇，因雞舍屋頂裝設有太陽能光電板，灌救更為困難，趕緊通知飼主及台電人員趕來斷電。消防局也增派第二批支援，有附近東山、新營、白河等消防分隊共14車29名消防隊員投入灌救。
不過，因火勢不斷延燒，500平方公尺雞舍全面燃燒，消防隊員阻絕火勢蔓延，初步清查，未發現人員受困情事，晚間8點50分控制火勢，8點59分撲滅。
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