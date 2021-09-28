阿伯出事了！警民合力移開顧路的拋錨老車

台中市第三警分局東區分駐所員警於23日下午巡邏時，行經東區復興東路，發現一輛黑色小客車拋錨停在內側車道，74歲陳姓車主只揮舞著一把傘充當告示牌，警方隨即將警車停在老翁後方警戒來車，並以人力方式推車，此舉吸引熱心民眾一同協助，警民合作將車輛移到安全地方等待救援。

東區所巡佐林自然、員警黃漢文巡邏時，在復興東路發現一輛黑色小客車卡在路中，見車輛拋錨位置不只危險，還可能會妨礙交通，便請駕駛操控方向盤，一名員警在後方推車，另一名在車輛後方指揮交通警戒後車，路過的熱心民眾見狀，立即加入行列協助員警推車，也有婦人打傘替警方遮陽，警民合力之下，才迅速的將車輛移動到路邊安全位置，讓車主安心等待救援。

陳姓車主向警方表示，自己這台黑色小客車已經接近30年，有感情了所以捨不得換，平時駕駛也不大有問題，怎知道這次竟然電瓶沒電，開到一半就拋錨罷工，路上車水馬龍，有試過要將車推到較安全的地方，但自己一個人實在沒有力氣，車上沒有警示牌，道路救援電話也撥不通，只好頂著大太陽，在車後方揮著一支雨傘在後方警示半個多小時，幸好警方巡邏時發現，不然還真不知如何是好。