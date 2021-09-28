警方宣導新戰力！八年級副所長向學生宣導交通安全

台中市第四警分局黎明派出所及偵查隊，在17日於惠文高中舉辦交通安全及詐騙預防宣導講座，主講者之一是83年次的黎明所副所長黃彥融，則是第四警分局向年輕人預防犯罪宣導的「新戰力」。

台中市第四警分局表示，這場講座是由黎明派出所主辦，剛好副所長黃彥融是年輕的8年級生，與惠文高中的學生族群年齡接近，透過年輕人的表達方式，幽默風趣的一問一答，讓宣導內容更容易被學生族群吸收，提升犯罪預防宣導效果。

黃副所長表示，一方面年齡相仿，以哥哥的身分跟學生們分享事情，相對比較沒有距離，二方面會在演講內容中搭配一些當下學生們在意的事情，例如在開場時說到「中秋節因為疫情不能烤肉。」等時事梗，讓演講氣氛較為放鬆，更能提升他們對交通安全意識及犯罪預防觀念吸收。

講座中，台中市第四分局偵查隊偵查佐林佩君，則是針對青少年最常發生的網路購物及求職等詐騙形式提醒，看到無法提供詳細商家網站，有極高可能是詐騙網站；在打工求職時，遇到工時短、薪資高的工作機會，應要多加注意，不然就可能上當成為詐騙集團車手，淪為犯罪幫兇。