快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

警方宣導新戰力！八年級副所長向學生宣導交通安全

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第四警分局黎明派出所及偵查隊，在17日於惠文高中舉辦交通安全及詐騙預防宣導講座，主講者之一是83年次的黎明所副所長黃彥融，則是第四警分局向年輕人預防犯罪宣導的「新戰力」。

台中市第四警分局表示，這場講座是由黎明派出所主辦，剛好副所長黃彥融是年輕的8年級生，與惠文高中的學生族群年齡接近，透過年輕人的表達方式，幽默風趣的一問一答，讓宣導內容更容易被學生族群吸收，提升犯罪預防宣導效果。

黃副所長表示，一方面年齡相仿，以哥哥的身分跟學生們分享事情，相對比較沒有距離，二方面會在演講內容中搭配一些當下學生們在意的事情，例如在開場時說到「中秋節因為疫情不能烤肉。」等時事梗，讓演講氣氛較為放鬆，更能提升他們對交通安全意識及犯罪預防觀念吸收。

講座中，台中市第四分局偵查隊偵查佐林佩君，則是針對青少年最常發生的網路購物及求職等詐騙形式提醒，看到無法提供詳細商家網站，有極高可能是詐騙網站；在打工求職時，遇到工時短、薪資高的工作機會，應要多加注意，不然就可能上當成為詐騙集團車手，淪為犯罪幫兇。

黃副所長提到，這次是觀察到國內青少年學生利用自行車上下學的人數眾多，希望透過講座，將可能會發生的用路危險告知學生，除了自己注意交通安全外，也要「注意他人的不注意、小心別人的不小心」，增加用路時的安全意識，避免危險；黃也提醒，不管是面對交通安全或是詐騙，都需要與時俱進，才能明哲保身。

台中市第四警分局表示，希望透過年輕員警的優勢，提升年輕族群吸收預防犯罪宣導的效率。圖／第四分局提供
台中市第四警分局表示，希望透過年輕員警的優勢，提升年輕族群吸收預防犯罪宣導的效率。圖／第四分局提供

詐騙集團 車手

延伸閱讀

身障女遭無預警資遣求職碰壁 媒合廚房助理穩定發揮

高雄百名警官異動 偵查隊、所長大風吹

網路求職誤入圈套 2男女竟成詐團收贓款工具

保警私吞民眾拾得遺失物 東窗事發立馬歸還下場送辦又丟差

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

北捷萬大線工程傳事故 1人遭機具夾傷命危搶救中

台北捷運萬大樹林線工地內今天下午4時傳出工安意外，1名年約67歲的男性工人，在進行地下隧道工程時，遭鑽地機夾傷，導致頭部...

台大電機系疑有狼師性侵女學生 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

租廠房堆廢建材 清不完恐重判

吳姓男子經營清潔公司，收六十萬元處理許姓業者四十多車廢棄物，卻堆棄在承租的一處廠房空地，今年四月被查獲，現場非法堆積廢建...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

屏東男攻擊女店員 臨床心理師:家屬適時對外求助

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子罹患思覺失調症多年，11年前就有相關紀錄，未料楊男行徑越來越乖張，上周日竟徒手攻擊超商女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。