針對內湖居民？民權大橋年開逾5千張罰單 交大認「躲橋後偷拍」

台北市民權大橋內湖往松山端方向，近5年機車騎士超速被拍照取締數量高達2萬5822件，平均每天約取締15件，但北市議員李明賢今在北市議會交通委員會上指出，警員為了取締躲在橋後拍照，但現行規定禁止採偷拍方式，質疑警察根本是為了衝業績，「到底是為了罰而罰，還是為了交通安全而罰？」

根據北市警察局統計，民權大道超速違規案件，內湖往松山方向取締數量，2017年有6391件、2018年6914件、2019年6773件、2020年2525件，2021年截至9月26日止，總計有3219件，總數達25822件，弔詭的是，松山往內湖方向取締數量，除了2017年有207件外，2018年至迄今取締件數竟均為0件。

李明賢表示，第一，根據行政罰法第33條規定，警方取締必須有明確告知或標誌；第二，根據內政部警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項，非固定儀式取締方式有一定規定，警方若採取偷拍方式，民眾是可提出申訴駁回罰單。

李明賢拿出數據及警員躲起來偷拍的照片質疑，警察躲的地段剛好是橋梁上坡路段，民眾上坡本來就會加速，若為了不超速，加速後即減速，這樣做法不一定安全，「現行規定警察可躲起來拍照？」北市交通局長陳學台表示，不該這樣做，這違法規定。

「警方是刻意針對內湖居民嗎？」李明賢痛批，民權大橋每年開出5千多張罰單，但從松山到內湖方向的開單數竟為0件，內湖到松山端每天約有20多件。

交通大隊回應，目前規定測速照相設備前1至300公尺須設置告示牌，松山到內湖這段因沒辦法設置，所以才沒有取締，但內湖到松山這段有依規定設置，對於偷拍行為，交大辯稱，該路段近5年交通事故約500件，且「警員執法範圍均在道路範圍內，符合規定」。