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扯！機車電瓶時常沒電 檢查後發現被置入追蹤器
桃園有位40多歲的倪姓女子，今年3月剛購買了1輛新機車，但因為時常沒電換電瓶，讓倪女不勝其擾，因此請機車行做全車檢查，檢查後赫然發現，被安裝追蹤器，讓倪女相當驚訝，平時並無與人結仇，不知道是誰惡意置入，警方已介入調查，詳細原因釐清中。
倪女3月份購買了1輛新機車，平時用來作外送，但近日頻頻電瓶沒電，讓倪女去做全車檢查才發現，龍頭下前車殼內被裝入追蹤器，讓倪女相當吃驚，此處相當隱密，修車時也不會開啟。
據了解，倪女最近新婚，平時也和家中外籍移工及外婆同住，不太可能被裝追蹤器，雖然之前有跟人發生過2起車禍，但並不知道有沒有相關，且附近也沒有監視器，沒有證據可以指向是誰。
中壢警分局表示，已受理報案及機車採證，現場並查扣GPS定位器一組，另該GPS內有電信公司SIM卡，後續將由偵查隊協助調閱資料後，通知嫌疑人到案說明。
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