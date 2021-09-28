扯！機車電瓶時常沒電 檢查後發現被置入追蹤器

桃園有位40多歲的倪姓女子，今年3月剛購買了1輛新機車，但因為時常沒電換電瓶，讓倪女不勝其擾，因此請機車行做全車檢查，檢查後赫然發現，被安裝追蹤器，讓倪女相當驚訝，平時並無與人結仇，不知道是誰惡意置入，警方已介入調查，詳細原因釐清中。

倪女3月份購買了1輛新機車，平時用來作外送，但近日頻頻電瓶沒電，讓倪女去做全車檢查才發現，龍頭下前車殼內被裝入追蹤器，讓倪女相當吃驚，此處相當隱密，修車時也不會開啟。

據了解，倪女最近新婚，平時也和家中外籍移工及外婆同住，不太可能被裝追蹤器，雖然之前有跟人發生過2起車禍，但並不知道有沒有相關，且附近也沒有監視器，沒有證據可以指向是誰。