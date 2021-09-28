核對丟棄彩券竟中100萬 投注站老闆找失主坦露真實心聲

一名吳姓男子到鹿港鎮祥運投注站買彩券，對獎後以為「摃龜」便丟進回收箱，業者店休後依慣例再核對丟棄的彩券，竟中100萬元，但業者沒私吞，報警找出吳男，讓吳男好開心。

彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所警員張宇翔日前獲報「請求協尋彩券失主」，員警依照彩券列印時間調閱店內及附近路口監視器逐一比對，找出中獎民眾騎乘的機車，再循車籍資料聯繫吳姓男子，吳男一開始以為是詐騙，警方告知細節，他才相信中獎新台幣百萬元。

「第一時間當然會浮現據為己有的想法，畢竟不會有人知道」，鹿港鎮祥運投注站代理人黃竣柏今天說，一輩子沒做過任何虧心事，如果真的侵占這張彩券，他的心頭就會像被大石頭綁住一樣，一定一輩子都會有心理陰影，所以他很快就決定報警尋找彩券失主。

黃竣柏表示，這張百萬元中獎彩券是中秋雙十加碼特別獎，中獎人可能只有核對一般開獎號碼，忘記核對加碼獎號，發現沒有中獎，便將這張彩券丟在店內回收箱，他店休後，依慣例將民眾棄置於回收箱內的彩券再核對一次，想不到竟有1張中獎100萬元。

黃竣柏說，開店約20年，開過多次百萬大獎，吳姓中獎人當天是騎機車來店，推測應是鹿港當地人，但他不認識吳男，當員警找到吳男來拿回彩券，非常開心要包一個紅包給他，但他婉拒，兩人推來推去，他最後只抽出1000元，用來買糖果放店內給客人吃、沾財氣。

吳男後來由妻子、員警陪同到投注站取回彩券，黃竣柏表示，吳姓男子看起來應是一般勞工，這筆獎金說不定會帶給吳男一家很大幫忙，能夠順利找到失主，很感謝員警認真、細心的協助，彩券順利物歸原主，讓自己心中沒有壓力，更帶給對方快樂。