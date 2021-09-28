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核對丟棄彩券竟中100萬 投注站老闆找失主坦露真實心聲

中央社 / 彰化縣28日電

一名吳姓男子到鹿港鎮祥運投注站買彩券，對獎後以為「摃龜」便丟進回收箱，業者店休後依慣例再核對丟棄的彩券，竟中100萬元，但業者沒私吞，報警找出吳男，讓吳男好開心。

彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所警員張宇翔日前獲報「請求協尋彩券失主」，員警依照彩券列印時間調閱店內及附近路口監視器逐一比對，找出中獎民眾騎乘的機車，再循車籍資料聯繫吳姓男子，吳男一開始以為是詐騙，警方告知細節，他才相信中獎新台幣百萬元。

「第一時間當然會浮現據為己有的想法，畢竟不會有人知道」，鹿港鎮祥運投注站代理人黃竣柏今天說，一輩子沒做過任何虧心事，如果真的侵占這張彩券，他的心頭就會像被大石頭綁住一樣，一定一輩子都會有心理陰影，所以他很快就決定報警尋找彩券失主。

黃竣柏表示，這張百萬元中獎彩券是中秋雙十加碼特別獎，中獎人可能只有核對一般開獎號碼，忘記核對加碼獎號，發現沒有中獎，便將這張彩券丟在店內回收箱，他店休後，依慣例將民眾棄置於回收箱內的彩券再核對一次，想不到竟有1張中獎100萬元。

黃竣柏說，開店約20年，開過多次百萬大獎，吳姓中獎人當天是騎機車來店，推測應是鹿港當地人，但他不認識吳男，當員警找到吳男來拿回彩券，非常開心要包一個紅包給他，但他婉拒，兩人推來推去，他最後只抽出1000元，用來買糖果放店內給客人吃、沾財氣。

吳男後來由妻子、員警陪同到投注站取回彩券，黃竣柏表示，吳姓男子看起來應是一般勞工，這筆獎金說不定會帶給吳男一家很大幫忙，能夠順利找到失主，很感謝員警認真、細心的協助，彩券順利物歸原主，讓自己心中沒有壓力，更帶給對方快樂。

吳姓男子到鹿港鎮祥運投注站簽注中奇大樂透中秋節加碼一百萬元彩金，卻誤將彩券丟進回收箱，幸好吳老闆不貪財，讓他找到失而復得的彩券。圖／鹿港警方提供
吳姓男子到鹿港鎮祥運投注站簽注中奇大樂透中秋節加碼一百萬元彩金，卻誤將彩券丟進回收箱，幸好吳老闆不貪財，讓他找到失而復得的彩券。圖／鹿港警方提供

彩券 鹿港 失主 警察

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