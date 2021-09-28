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影／疑騎士闖紅燈撞成「戰鬥陀螺」 3車4人受波及
高雄楠梓高楠公路與水管路口昨晚發生機車車禍，疑似一名騎士闖紅燈釀禍，後方機車閃避不及，發生碰撞，車體不斷在路面旋轉，道路還被刮出一個圓形，被民眾行車紀錄器錄下，並將畫面PO網，更形容車禍是「戰鬥陀螺」，所幸，這起事故共3部機車碰撞，共4人受傷，皆無生命危險也無飲酒，詳細車禍事故與肇因，已交由高雄市交通大隊審核。
昨晚10時許，楠梓區高楠公路與水管路口，疑似騎士闖紅燈，與另一車道的機車發生碰撞，遭撞一輛機車當下在原地旋轉，在路面畫出一個圈，還有一輛遭撞的機車後側翻，騎士閃避不及，導致3部機車撞成一團。
據了解，釀成這起車禍的騎士，疑似為22歲許女，受波及的騎士分別為46歲的莊男、21歲的甘男以及所載的20歲的陳女，共4人受傷，送醫治療後，皆無生命危險。
經楠梓警分局交通分隊，到場測繪，對騎士施作酒測，皆無飲酒，全案肇事責任，已將相關資料交由高雄市交通大隊審核小組分析。
這起事故方發生當下，被一名汽車駕駛行車紀錄器錄下，事後將影像PO網，形容車禍撞成戰鬥陀螺，引起不少網友發噱，紛紛留言「意圖使人懷念戰鬥陀螺」、「闖紅燈還一直衝，超誇張。」、「南無戰鬥陀螺帶他們往生西方淨土」、「人沒事就好，找到人生賺錢墓地」。
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