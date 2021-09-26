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基隆市靜城專案口袋封鎖路檢 取締13件違規、4件是噪音車
基隆市長林右昌日前主持中山區基層訪視座談會，里長反映改裝車發出噪音，嚴重干擾生活品質。市警局24、25日晚間結合環保局、監理站執行「靜城專案」，2天共取締13件違規案件，包含4件分貝值超標噪音車、3件超速及6件無照駕駛，全數依法裁處。
中山區公所22日舉辦基層訪視座談會，里長們當面向林右昌反映無牌車輛長期占用公有停車場、改裝車噪音等問題。林指示相關單位加強取締，伸張公權力，還給住戶安寧生活空間。
基隆市警察局交通隊、警四分局24、25日連續2天夜晚，在中山二路、中華路口執行「口袋封鎖方式路檢」，強力執行取締危險駕車及改裝噪音車。警方、環保及監理人員專業分工，攔查發現違規立即舉發。現場並預置拖吊車，若有重大違規車輛當場拖吊，展現取締不法決心。
警方今天表示，2天聯合稽查勤務共取締13件違規案件，4件為高分貝值超標的噪音車、3件超速及6件無照駕駛，全數依法裁處。另有11件無法當場認定的噪音車輛資料，上傳環保署「噪音車檢舉網站」處置。未來將持續以不定時、不定點方式執法，呼籲民眾不要以身試法。
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