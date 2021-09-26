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男子不滿鄰居買地持棒猛打女鄰長 家屬：告到底

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市那瑪夏區一名李姓男子與林姓鄰居因土地糾紛爭執十多年，李男昨天趁林婦發物資，持木棒打向林婦，造成林婦頭部多處挫傷送醫治療，家屬將路口監視器影像放到臉書社團「爆料公社」，指出李男已多次破壞林姓婦人家中財物，不是第一次打人，已到派出所報案。

查看監視器影像，林婦（59歲）正在卡車上整理物資，李男（35歲）持一根長形木棒朝林婦背後走過去，期間不斷甩動手中的木棒，接近林婦直接拿木棒朝林婦頭部猛打4下，打到第2下木棒就斷，但李男卻不罷休，林婦一度伸手想阻擋李男攻勢，不慎跌坐地上，直到2名鄰居發現，上前拉開兩人。

林婦兒子發文表示，李男因林婦哥哥比他搶先買下一塊地懷恨在心，李男抱怨那塊地擋住他們家人車進出，多次破壞林婦家外花盆，並在打完林婦後指稱林婦打人，過去原本想著不要破壞里鄰情誼不追究，沒想到李男變本加厲。

林婦兒子說，李男去年就曾打人，這次還持木棒砸林婦的頭，兩次都是趁他們這些小孩不在家的時候動手，李男還嗆聲「了不起賠一台小貨車的錢70、80萬而已」家人真的忍無可忍，今天決定報警「告到底」。

據了解，林婦為在地鄰長也是教會長老，兩家土地糾紛已長達十多年，當地里長表示，林婦工作認真，很幫忙地方，聽說去年李男就曾因土地糾紛跟林婦起爭執，可能因為祖先土地沒有畫分清楚才造成爭議。

六龜警分局表示，目前已受理林婦及家屬報案，並通知李男到案說明，完成後將以傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市那瑪夏區李姓男子與林姓婦人因土地糾紛爭執多年，李男昨持木棒朝林婦打去，造成林婦頭部多處挫傷。圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)
高雄市那瑪夏區李姓男子與林姓婦人因土地糾紛爭執多年，李男昨持木棒朝林婦打去，造成林婦頭部多處挫傷。圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)
高雄市那瑪夏區李姓男子與林姓婦人因土地糾紛爭執多年，李男昨持木棒朝林婦打去，造成林婦頭部多處挫傷。圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)
高雄市那瑪夏區李姓男子與林姓婦人因土地糾紛爭執多年，李男昨持木棒朝林婦打去，造成林婦頭部多處挫傷。圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)
高雄市那瑪夏區李姓男子與林姓婦人因土地糾紛爭執多年，李男昨持木棒朝林婦打去，造成林婦頭部多處挫傷。圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)
高雄市那瑪夏區李姓男子與林姓婦人因土地糾紛爭執多年，李男昨持木棒朝林婦打去，造成林婦頭部多處挫傷。圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)

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