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三貂嶺步道虎頭蜂螫人釀1死3傷 動保處提醒自保之道
新北市瑞芳區三貂嶺步道驚傳連兩天有遊客被虎頭蜂螫傷，造成1死3傷。市府動保處提醒民眾，登山健行可噴含有DEET成分的防蚊液，如看見2、3隻警戒蜂圍繞、飛行，表示蜂巢就在附近，應快速離開。如果遇上蜂群，應保護頭部，壓低身體快速離開，切勿揮打。
70多歲林姓老翁和他的妻子24日上午9點左右，在三貂嶺步道健行時遭虎頭蜂螫傷。瑞芳消防分隊人員獲報到場，將兩人送往基隆長庚醫院治療。林妻因蜂毒引起過敏性反應，造成器官衰竭，昨天不治。林男意識模糊，住進加護病房，院方透過洗腎希望能將毒素排除，仍未脫離險境。
瑞芳區公所24日近午封閉三貂角步道，臨時在步道入口前書寫紙板公告，告知遊客第一座吊橋旁有虎頭蜂，「禁止進入、勿進」，但25日上午11點左右，又有2名登山女子在步道被螫傷，所幸傷勢不嚴重。
動保處人員今早前往三貂嶺步道摘除蜂巢，因為蜂巢位在約3層樓高度，加上地形限制，吊車無法靠近，最後以爬樹方式摘除蜂巢。
動保處表示，近期疫情舒緩，不少民眾選擇到郊外踏青，現在正值虎頭蜂活動旺季，應提高警覺。如果發現有2、3隻警戒蜂圍繞、飛行，表示蜂巢在附近處，應快速離開。如遇蜂群，應保護頭部，壓低身體快速離開，切勿揮打。到郊外建議著長袖衣服、戴帽子，可噴含有DEET成分的防蚊液。
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