新北金山警分局長北海岸走透透 拜會轄區34名里長接地氣

新北市金山警分局長林詮峰到任1個月來，請同仁安排先後拜訪轄區34個里的里長，建立溝通管道，警民合作確保治安。林也請里長們協助宣導防詐騙，防範詐騙集團車手等成員在轄區犯案，避免民眾受騙。

金山警分局今天表示，林詮峰過去1個月除拜訪轄區各級民意代表及地方士紳，也由各地分駐所、派出所主管邀請各里里長，在適當地點交流及談話，用輕鬆閒聊方式，請里長反映轄區治安、交通狀況及對警政措施提供建言。