快訊

日相熱門候選人河野太郎提議 日本應考慮擁有核潛艦

「魷魚遊戲」有多紅？配角露臉不到一分鐘衝上全網熱搜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北金山警分局長北海岸走透透 拜會轄區34名里長接地氣

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北金山警分局長林詮峰到任1個月來，請同仁安排先後拜訪轄區34個里的里長，建立溝通管道，警民合作確保治安。林也請里長們協助宣導防詐騙，防範詐騙集團車手等成員在轄區犯案，避免民眾受騙。

金山警分局今天表示，林詮峰過去1個月除拜訪轄區各級民意代表及地方士紳，也由各地分駐所、派出所主管邀請各里里長，在適當地點交流及談話，用輕鬆閒聊方式，請里長反映轄區治安、交通狀況及對警政措施提供建言。

林詮峰說，金山分局轄區為金山、萬里和石門區，3個行政區共有34個里。轄區民風純樸，治安狀況平穩，但里長仍提出許多有利未來警政工作的建議，例如增設監視器、加強巡邏密度等。他已與各里長交換聯絡方式，保持良好互動，強化轄區治安和交通維護工作。

新北金山警分局長林詮峰（左二）拜訪轄區內里長，聽取里長們建議，警民合作維護地方治安。記者邱瑞杰／翻攝
新北金山警分局長林詮峰（左二）拜訪轄區內里長，聽取里長們建議，警民合作維護地方治安。記者邱瑞杰／翻攝
新北金山警分局長林詮峰（左一）拜訪轄區內里長，聽取里長們建議，警民合作維護地方治安。記者邱瑞杰／翻攝
新北金山警分局長林詮峰（左一）拜訪轄區內里長，聽取里長們建議，警民合作維護地方治安。記者邱瑞杰／翻攝
新北金山警分局長林詮峰（左二）拜訪轄區內里長，聽取里長們建議，警民合作維護地方治安。記者邱瑞杰／翻攝
新北金山警分局長林詮峰（左二）拜訪轄區內里長，聽取里長們建議，警民合作維護地方治安。記者邱瑞杰／翻攝

金山 詐騙集團 新北

延伸閱讀

一張圖看天氣！西半部熱爆不像秋天 強颱蒲公英帶長浪

蒲公英已升級強颱 氣象局：沿海未來一周長浪很明顯

兩車手慌領百萬現金 行員一句話的時間...帳戶瞬轉警示

時間敏感！蔡英文今出席高雄驛活動 高捷昨收炸彈恐嚇

相關新聞

三貂嶺步道虎頭蜂螫人釀1死3傷 動保處提醒自保之道

新北市瑞芳區三貂嶺步道驚傳連兩天有遊客被虎頭蜂螫傷，造成1死3傷。市府動保處提醒民眾，登山健行可噴含有DEET成分的防蚊...

影／只花84秒！外送員偷2同行裝備 網酸：是在高裝檢嗎？

有網友在「爆料公社」分享一段監視器畫面，一名男外送員發現路邊有外送同行車輛，他先緩緩將車停下、觀望四周，再打開旁邊機車的...

男子不滿鄰居買地持棒猛打女鄰長 家屬：告到底

高雄市那瑪夏區一名李姓男子與林姓鄰居因土地糾紛爭執十多年，李男昨天趁林婦發物資，持木棒打向林婦，造成林婦頭部多處挫傷送醫...

兒分析監視器、父扮農夫跟監 警界父子檔逮捕馬達怪客

南彰化北斗地區四鄉鎮8月下旬起陸續發生抽水馬達失竊案件，警方深入追緝日前逮到蔡姓慣竊，而查緝此案專案小組中的偵查佐陳亦瑾...

新北金山警分局長北海岸走透透 拜會轄區34名里長接地氣

新北市金山警分局長林詮峰到任1個月來，請同仁安排先後拜訪轄區34個里的里長，建立溝通管道，警民合作確保治安。林也請里長們...

基隆市靜城專案口袋封鎖路檢 取締13件違規、4件是噪音車

基隆市長林右昌日前主持中山區基層訪視座談會，里長反映改裝車發出噪音，嚴重干擾生活品質。市警局24、25日晚間結合環保局、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。