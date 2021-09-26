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新北金山警分局長北海岸走透透 拜會轄區34名里長接地氣
新北市金山警分局長林詮峰到任1個月來，請同仁安排先後拜訪轄區34個里的里長，建立溝通管道，警民合作確保治安。林也請里長們協助宣導防詐騙，防範詐騙集團車手等成員在轄區犯案，避免民眾受騙。
金山警分局今天表示，林詮峰過去1個月除拜訪轄區各級民意代表及地方士紳，也由各地分駐所、派出所主管邀請各里里長，在適當地點交流及談話，用輕鬆閒聊方式，請里長反映轄區治安、交通狀況及對警政措施提供建言。
林詮峰說，金山分局轄區為金山、萬里和石門區，3個行政區共有34個里。轄區民風純樸，治安狀況平穩，但里長仍提出許多有利未來警政工作的建議，例如增設監視器、加強巡邏密度等。他已與各里長交換聯絡方式，保持良好互動，強化轄區治安和交通維護工作。
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