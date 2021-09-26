快訊

一張圖看天氣！西半部熱爆不像秋天 強颱蒲公英帶長浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投聯結車深夜偷運廢棄物 埔里警機警盤查逮人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里警分局昨凌晨巡邏發現1輛聯結車怠速停靠中山路旁空地，盤查發現疑載運廢棄物，但李姓駕駛不配合稽查，還與警方拉扯，1女警遭推倒受傷，經確認無清運證明文件，今訊後，依妨害公務、傷害、違反廢清法等將其移送法辦。

埔里警分局指出，昨凌晨3時許，員警執行巡邏勤務，行經中山路時發現1輛營業貨運聯結車拖著子車怠速停在路邊空地，形跡可疑，上前盤查車上滿載不明貨物，當場要求李姓駕駛下車，李堅稱載運營建廢材無不法，卻又拿不出清運文件。

警方見李男言詞閃爍，支吾其詞，懷疑他載運廢棄物是要非法棄置，當下隨即通報環保局，李見環保人員到場，這才下車卻稱要步行至3公里外的超商買東西，警方見狀攔阻，並要求留置現場配合稽查，李男不從，竟與警方發生肢體拉扯。

埔里警分局表示，雙方拉扯過程中，現場1名女警遭推倒，造成身體擦挫傷、身上制服及裝備毀損，其他員警則全力將其當場壓制，並群呼線上警力前往支援，隨後將李男依妨害公務、傷害等罪嫌現行犯逮捕，帶回警所偵辦。

而經環保局人員稽查確認，李男曳引車上所載運的營建廢棄物，並無產出來源及處理地點等證明文件可供查驗，今天訊後依違反「廢棄物清理法」，以及妨害公務、傷害等罪嫌將李男移送法辦。

埔里警分局長胡淑淨說，埔里轄內台21線、台14線等主要幹道相通，易遭不法業者載運或棄置廢棄物，近期特別針對進入該轄的砂石、營業貨運曳引車加強稽查，果然查獲不法，後續將持續查緝，打擊任意傾倒廢土及棄置廢棄物等惡行。

南投縣李姓聯結車駕駛疑載運廢棄物，不配合稽查遭埔里警方逮捕，訊後依妨害公務、傷害、違反廢清法等嫌移送法辦。圖／警方提供
南投縣李姓聯結車駕駛疑載運廢棄物，不配合稽查遭埔里警方逮捕，訊後依妨害公務、傷害、違反廢清法等嫌移送法辦。圖／警方提供

廢棄物 埔里 妨害公務 南投

延伸閱讀

朱立倫南投拿44%選票 林明溱期許黨內團結打贏九合一

南投客家人口占6分之1 客中有客成文化特色

塭仔圳重劃拆廠房 業者就地掩埋廢棄物遭罰

台北市信義區松高路死亡車禍　聯結車疑視線死角輾斃機車女騎士

相關新聞

載爸媽出遊變驚魂記 會車不慎自撞護欄、衝下30米山坡

24歲劉姓駕駛，今天中午開車載著父母至台北市北投區紗帽山遊玩，不料在上山途中準備會車，竟失控自撞護欄，整輛車衝下約30公...

遊艇擱淺澎湖望安外海 遊客搭水上摩托車搶灘脫困

澎湖一艘遊艇「曼尼卡波號」今搭載9名遊客、3名船員從馬公港出海，卻在望安鄉布袋港海域擱淺，船上12人在海中待援，澎湖縣消...

白姑大山搜尋失蹤者全紀錄 「跑山獸」哽咽籲走失別這麼做

新北市一支17人登山隊19日到南投縣仁愛鄉攀登白姑大山，其中一名黃姓男隊員疑在三錐山附近迷路失聯，而有「跑山獸」之稱、來自捷克的台灣女婿羅培德，則發揮其山林越野的專長...

影／只花84秒！外送員偷2同行裝備 網酸:是在高裝檢嗎?

有網友在「爆料公社」分享一段監視器畫面，一名男外送員發現路邊有外送同行車輛，他先緩緩將車停下、觀望四周，再打開旁邊機車的...

南投聯結車深夜偷運廢棄物 埔里警機警盤查逮人

南投縣埔里警分局昨凌晨巡邏發現1輛聯結車怠速停靠中山路旁空地，盤查發現疑載運廢棄物，但李姓駕駛不配合稽查，還與警方拉扯，...

兒分析監視器、父扮農夫跟監 警界父子檔逮捕馬達怪客

南彰化北斗地區四鄉鎮8月下旬起陸續發生抽水馬達失竊案件，警方深入追緝日前逮到蔡姓慣竊，而查緝此案專案小組中的偵查佐陳亦瑾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。