南投聯結車深夜偷運廢棄物 埔里警機警盤查逮人

南投縣埔里警分局昨凌晨巡邏發現1輛聯結車怠速停靠中山路旁空地，盤查發現疑載運廢棄物，但李姓駕駛不配合稽查，還與警方拉扯，1女警遭推倒受傷，經確認無清運證明文件，今訊後，依妨害公務、傷害、違反廢清法等將其移送法辦。

埔里警分局指出，昨凌晨3時許，員警執行巡邏勤務，行經中山路時發現1輛營業貨運聯結車拖著子車怠速停在路邊空地，形跡可疑，上前盤查車上滿載不明貨物，當場要求李姓駕駛下車，李堅稱載運營建廢材無不法，卻又拿不出清運文件。

警方見李男言詞閃爍，支吾其詞，懷疑他載運廢棄物是要非法棄置，當下隨即通報環保局，李見環保人員到場，這才下車卻稱要步行至3公里外的超商買東西，警方見狀攔阻，並要求留置現場配合稽查，李男不從，竟與警方發生肢體拉扯。

埔里警分局表示，雙方拉扯過程中，現場1名女警遭推倒，造成身體擦挫傷、身上制服及裝備毀損，其他員警則全力將其當場壓制，並群呼線上警力前往支援，隨後將李男依妨害公務、傷害等罪嫌現行犯逮捕，帶回警所偵辦。

而經環保局人員稽查確認，李男曳引車上所載運的營建廢棄物，並無產出來源及處理地點等證明文件可供查驗，今天訊後依違反「廢棄物清理法」，以及妨害公務、傷害等罪嫌將李男移送法辦。