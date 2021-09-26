快訊

日相候選人野田聖子不小心承認會敗選 急發聲明撤回

林姿妙列高鐵站址說明會主持人 交通部卻未給資料

遊艇擱淺澎湖望安外海 遊客搭水上摩托車搶灘脫困

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖一艘遊艇「曼尼卡波號」今搭載9名遊客、3名船員從馬公港出海，卻在望安鄉布袋港海域擱淺，船上12人在海中待援，澎湖縣消防局今中午12時許獲報後與海巡署第十三巡防區協助，利用遊艇搭載的水上摩托車及另艘船艇「快樂168號」，先將遊客接駁上岸，人員均安，擱淺遊艇等漲潮後才能脫困。

澎湖縣消防局說，「曼尼卡波號」是馬來西亞籍遊艇，今上午9時42分由馬公港出海，但中午12時許擱淺，由於海象因素，救生艇無法接近，因此由遊艇的水上摩托車先接駁4名遊客到岩川休閒渡假中心前沙灘上岸，其餘5名遊客則由岸巡人員協調另艘小艇，接駁至潭門港上岸。

消防局說，「曼尼卡波號」船體沒有進水，因此艇上3名船員留守，預計等下午漲潮後，在設法將船體脫困。

遊艇「曼尼卡波號」今早擱淺在澎湖望安外海，消防搜救人員與海巡隊員利用水上摩托車、小艇將遊客接駁上岸。圖/讀者提供
遊艇「曼尼卡波號」今早擱淺在澎湖望安外海，消防搜救人員與海巡隊員利用水上摩托車、小艇將遊客接駁上岸。圖/讀者提供
遊艇「曼尼卡波號」今早擱淺在澎湖望安外海，消防搜救人員與海巡隊員利用水上摩托車、小艇將遊客接駁上岸。圖/讀者提供
遊艇「曼尼卡波號」今早擱淺在澎湖望安外海，消防搜救人員與海巡隊員利用水上摩托車、小艇將遊客接駁上岸。圖/讀者提供

遊艇 澎湖 漲潮 馬公 馬來西亞

延伸閱讀

中颱璨樹來勢洶洶 基隆八斗子遊艇上岸避風

影／遊艇價格不斐憂綁不住 基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸

長賜輪事件近6個月後 蘇伊士運河又有貨船擱淺

影／和平島「天堂路」直通基隆嶼？網瘋傳拍攝點在這

相關新聞

夫妻走三貂嶺步道被虎頭蜂螫傷 夫住加護病房、妻不治

新北市瑞芳區三貂嶺步道24、25日相繼有4名遊客被虎頭蜂螫傷，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天上午派人前往步...

載爸媽出遊變驚魂記 會車不慎自撞護欄、衝下30米山坡

24歲劉姓駕駛，今天中午開車載著父母至台北市北投區紗帽山遊玩，不料在上山途中準備會車，竟失控自撞護欄，整輛車衝下約30公...

遊艇擱淺澎湖望安外海 遊客搭水上摩托車搶灘脫困

澎湖一艘遊艇「曼尼卡波號」今搭載9名遊客、3名船員從馬公港出海，卻在望安鄉布袋港海域擱淺，船上12人在海中待援，澎湖縣消...

疫情下3更生人 翻轉人生令人震撼

疫情衝擊，百業消沉，原本就謀生求職不易的更生人，近來更顯艱辛，但「反毒大使」陳慧珠利用空檔積極投入各監所佈道談人生；展場「歡樂魔術師」王元照改行直播賣咖啡、到校魔術教學；而創作歌手張峰議在師傅「好小子」知名導演顏正國帶領下，轉從事電影場務和臨演。他們都相信一件事，「選走直、走正的路，人生就不難。」

直播主蹲路邊等車掉錢包、黑衣人惡意踢開撿走 侵占送辦

周姓女直播主日前因錢包不見，報案求助，經調閱監視器，發現她蹲在路邊等車，不慎掉落錢包，竟然有黑衣人路過見狀「演戲」踢走錢...

願景／長者難行 路口設計要高齡化

本月四日，一名婦人出門倒垃圾，回程走在行人穿越道時，遭一輛從台北市長安東路右轉吉林路的預拌混凝土車撞上，被捲入車底當場身亡。本報團隊隨中原大學景觀系教授趙家麟重返事故現場，下午四點倒垃圾時間，現場清潔婦直呼「過這路口真的會怕」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。