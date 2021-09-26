遊艇擱淺澎湖望安外海 遊客搭水上摩托車搶灘脫困
澎湖一艘遊艇「曼尼卡波號」今搭載9名遊客、3名船員從馬公港出海，卻在望安鄉布袋港海域擱淺，船上12人在海中待援，澎湖縣消防局今中午12時許獲報後與海巡署第十三巡防區協助，利用遊艇搭載的水上摩托車及另艘船艇「快樂168號」，先將遊客接駁上岸，人員均安，擱淺遊艇等漲潮後才能脫困。
澎湖縣消防局說，「曼尼卡波號」是馬來西亞籍遊艇，今上午9時42分由馬公港出海，但中午12時許擱淺，由於海象因素，救生艇無法接近，因此由遊艇的水上摩托車先接駁4名遊客到岩川休閒渡假中心前沙灘上岸，其餘5名遊客則由岸巡人員協調另艘小艇，接駁至潭門港上岸。
消防局說，「曼尼卡波號」船體沒有進水，因此艇上3名船員留守，預計等下午漲潮後，在設法將船體脫困。
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