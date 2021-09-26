直播主蹲路邊等車掉錢包、黑衣人惡意踢開撿走 侵占送辦

周姓女直播主日前因錢包不見，報案求助，經調閱監視器，發現她蹲在路邊等車，不慎掉落錢包，竟然有黑衣人路過見狀「演戲」踢走錢包，多次來回現場，涉嫌拿走錢包花錢購物。周女報案後，警方今天循線通知涉案郭姓男子到案說明，全案依照侵占罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據悉，警方接獲直播主報案後，循線鎖定住在案發地點附近的30多歲郭姓男子涉有重嫌，郭男從事餐飲工作，疑似在住家附近散步時，發現直播主錢包掉落，但竟沒有提醒直播主撿起錢包，反而起貪念，多次行經該處，一腳踢走錢包，等到沒人時撿起錢包拿走5千元，至今錢包及證件尚未尋獲。

警方今日循線通知郭男到案說明，郭男僅承認撿起錢包，看了一下就放回去，供詞避重就輕，全案依照侵占罪嫌函送士檢偵辦。

今年中秋連假9月20日半夜2時許，周姓女直播主和朋友聚會後，在文德捷運站旁等朋友開車接她，不料，她因蹲在路旁，身上錢包不慎掉落，郭姓男子走在附近，行為詭異竟涉嫌拿走錢包。

監視器畫面顯示，直播主搭車離去後，郭男在20分鐘內3度撿起錢包，郭男先左顧右盼、搔頭，一腳踢開錢包至角落，假裝離場，4分鐘後折回現場，第一次撿起錢包翻看，涉嫌拿走5千元現金後，把錢包放在地上離開。