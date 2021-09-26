疫情下3更生人 翻轉人生令人震撼

王元照的斷頭魔術噱頭很受歡迎。(王元照提供)

疫情衝擊，百業消沉，原本就謀生求職不易的更生人，近來更顯艱辛，但「反毒大使」陳慧珠利用空檔積極投入各監所佈道談人生；展場「歡樂魔術師」王元照改行直播賣咖啡、到校魔術教學；而創作歌手張峰議在師傅「好小子」知名導演顏正國帶領下，轉從事電影場務和臨演。他們都相信一件事，「選走直、走正的路，人生就不難。」

紅牌舞小姐成反毒大使

陳慧珠(53歲)是各大監所演講常客，小時候不愛念書，一心想當幫派大姊頭，國中畢業到鋼琴酒吧、舞廳上班，成為當紅牌舞小姐後，每月收入高達30萬元。她19歲開始吸毒，沉淪毒海11年，和第二任老公成了「亡命鴛鴦」，在外租屋躲警察，兩人整天窩一起施打海洛因，而兒子卻在嬰兒床上看電視，她因此入獄兩次，看不到未來的她選擇與丈夫離婚，卻發現懷上了女兒。

聽到聖歌一直掉淚

「我是在第二次入獄時受洗的，因為每次想戒毒都戒不掉，我媽媽把我綁在田中央的小木屋，我拿頭撞床頭櫃撞到滿頭血，還是逃出去找毒，媽媽罵我『垃圾』，我也很想死一死算了。但是一聽到聖歌就感到安詳，還會無法控制一直掉淚，滿心委屈辛酸像是被人撫摸了。當董月春牧師第三次詢問大家要不要受洗時，我就舉手了。」

陳慧珠說她發現懷了第二胎，到醫院想打掉，但所有護理師都找不到他的血管打麻醉劑，她哭著嗆上帝說「你若真要我生下女兒，你要給我她所有吃的、喝的、穿的。」她決定搬進更生保護會的女性更生人安置處所「馨園」，靠著基督教信仰與輔導員鼓勵，重新找回自我。如今她已是某金控公司保險部主任，「我當主任很多年，升不上去啦，因為我一直在外做『反毒大使』公益活動，無暇處理公司內部業務。」

兒女是她的支柱

當年看著父母吸毒的兒子，如今已經大學畢業，跟在媽媽陳慧珠身邊學習保險業務，他受訪時說：「我小學三年級時，媽媽把我接回家，和妹妹一起住，我喜歡家的感覺。」當年那個打不掉胎的女兒，如今正在念大學二年級，受訪時說：「我不會躲避或隱瞞媽媽以前做過的事情，因為那是過去的事情，媽媽很愛我們。」

最近景氣不好，業務低迷，陳慧珠利用空檔以她出的書「重生」到監所和軍中演講，「每天都會有人出獄，重獲新生，軍中也會有年輕人曾經有過吸毒的意念妄想，或許上天就是要我利用這時間去勸說鼓勵他們，這是我的天職和使命。」

牧師黃明鎮說，他和陳慧珠很熟，總會在監所、教會或是公益演講遇到，她過去生活混亂、吸毒，如今自己把兩個兒女養大，成為一個好媽媽，還馬不停蹄宣揚佈道。「上帝早就把一切準備好了，去做就對了。」

魔術師王元照獲新生

長的很像「翹鬍子仁丹」的知名魔術師王元照(44歲)藝名「可樂」，年輕時曾混跡黑幫，擔任八大行業帶槍護法，還曾3進3出、在監獄苦蹲10年牢，直到錯過扶養他長大的爸爸最後一面，戴手銬腳鐐跪爬碎石路返家奔喪。

才知道錯了，懺悔之餘，他在獄中學習魔術，打造自己的出路，他的故事和獄中手繪Q版漫畫，一度登上高中課本成教材。

王元照永遠記得他的首場表演，是台中市政府舉辦的大型跨年晚會活動，當時他到現場，見工作人員正在用鋼骨架搭建舞台和燈光，他緊張地抽煙，抽完後跑到附近的超商，買了一罐啤酒，擺在舞台旁等著。開演前10分鐘，王一口喝光啤酒。

他一聽到喊「魔術師可樂」，鼓起勇氣上台，成功完成一連串表演，包括絲巾變棍棒、無中生有變出白鴿等，迎來掌聲歡聲雷動。王元照把他的第一份表演魔術酬勞連同信封袋，交到媽媽手裡，媽媽嚇一跳問：「你又去幹什麼壞事？」王回答說這是表演費用。

媽媽擔心說：「你以前是大尾耶，魔術跟小丑沒兩樣阿。」王元照堅持走自己的路，不與過去道上兄弟往來，積極接案表演，結果很受喜宴、大型舞台表演活動的歡迎。

如今因疫情影響，暫時無法從事魔術表演，他改到網路直播賣咖啡等商品，將魔術技術轉傳授到學校，讓魔術技術得以繼續承傳，「魔術是一件很花心思的技巧，在道具設計和給觀眾呈現畫面上，同一個魔術，永遠可以有不一樣的方法，所以創意源源不絕。」

牧師黃明鎮說，「窮則變，變則通。」王元照再怎麼辛苦，也決定不走回頭路，這是對的。「出獄後第一件事，就是要斷絕老朋友。」魔術不行，可以變換別的生意，但是千萬不能再去連絡老朋友或是接受老朋友金錢幫助，否則又因礙於情面，幫忙討個債、造一把槍，歹事又出籠，後患無窮。

作詞作曲人改行當臨演

「好小子」導演顏正國去年公益微電影《卸妝》主題曲《一路走來》、片尾曲《手心裡的寶》作詞作曲人張峰議，曾因吸毒與持有改造手槍遭判刑7年10個月，因此逃亡許久，後來在青梅竹馬戀人勸說下主動投案。

出獄後，因形象良好、才華洋溢，一度走上人生正軌，但在近期因疫情而收入大幅減少，表演事業頓時全停擺。

但張峰議不氣餒，除持續創作，也首次踏入電影圈，在顏正國近期開拍的新片《少年吔》中擔任配角兼劇務，甚麼都做，雖苦但他甘之如飴，他說：「我甚麼都不懂，學習是必須的。」他說能把興趣跟工作結合，是幸福的事。

愛情讓他洗心革面

「我服刑4年3個月，老婆共寄給我1004封信，她每天寫，集結成數封一次寄出，像寫日記一般。這些信是支撐我度過獄中歲月的力量。」張峰議在獄中將對老婆的愛寫成40餘首歌曲，其中《一路走來》唱進好小子顏正國心坎，成為顏執導的公益微電影《卸妝》主題曲，寫給媽媽的《手心裡的寶》也成為片尾曲。張峰議入獄2個月後，兩人還在監獄內辦結婚登記。

如今張峰議所有努力都在打造兩人的美滿家庭。「上天關一扇門，會開一扇窗，我會珍惜這扇窗。」最近張峰議跟著導演顏正國四處拍片，張峰議說這次工作感覺很不一樣：「體驗很多，當演員不容易，但幕後工作人員更是累，都最早到最晚走。原來一部電影完成這麼不容易，但演藝是我的興趣。尤其是音樂，能把興趣跟工作合而為一，是件非常幸福的事！」

牧師黃明鎮說「苦難讓人謙卑」，只有在苦難中才能學習到謙卑。黃明鎮說，再低下的工作都比做犯罪的事好，張峰議對拍電影沒經驗，從基層學習也是應該的，目前的苦難可以讓他養成謙卑，懂得謙卑，所以上帝沒有讓他白走這一遭，他以後的成就都是從這一刻開始。

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