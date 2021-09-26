路邊抽菸露餡 高雄警深夜查獲詐欺通緝犯
高雄市警局小港分局桂陽派出所警員今天凌晨巡邏時，發現一輛轎車紅線違停，車旁有2名男子正抽菸聊天，當警方盤查時，發現其中一名洪姓男子為詐欺通緝犯，當場上銬帶回派出所。
警方表示，小港分局桂陽所警員賴重允今天凌晨2時50分執行轄區防搶、防竊、防詐巡邏勤務，2 人巡經小港區中安路全家超商前，發現一台轎車紅線違停，車旁有兩名男子正抽煙聊天，員警隨即機警依法盤查身分。
這時駕駛盧姓男子（22歲）向警方稱他們因肚子餓準備到超商買東西果腹後就要離開。乘客洪男也口氣委婉的說，他們馬上離開，請不要開紅單等理由想規避查察。
但警方眼尖，發現盧男、洪男2人言詞閃爍，立即要求盧、洪出示證件，並輸入警用行動電腦查詢，發現洪男為詐欺通緝犯，洪也故做訝異說不解為何遭通緝，但仍被警方上銬帶回派出所，解送高雄地院歸案。
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