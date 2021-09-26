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夫妻走三貂角步道被虎頭蜂螫傷 夫住加護病房、妻不治

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區三貂嶺步道24、25日相繼有4名遊客被虎頭蜂螫傷，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天上午派人前往步道，摘除三貂嶺瀑布附近的蜂巢。瑞芳區公所表示，為防遊客遭遇殘蜂攻擊，步道將封閉一周，再評估是否重新開放通行。

70多歲林姓老翁和他的妻子24日上午9點左右，在三貂嶺步道健行時遭虎頭蜂螫傷。瑞芳消防分隊人員獲報到場時，兩人已由其他山友護送下山。消防人員接手後，將兩人送往基隆長庚醫院治療。

林妻全身多處遭虎頭蜂螫傷，蜂毒引起過敏性反應，造成器官衰竭，昨天宣告不治。林男意識模糊，院方透過洗腎希望能將毒素排除，目前住進加護病房，仍未脫離險境。

林姓夫妻被虎頭蜂螫傷後，瑞芳區公所24日近午封閉三貂角步道，並在步道入口前以紙板書寫「第一座吊橋旁有虎頭蜂，勿近」、「禁止進入、勿進」。但在25日上午11點左右，又有2名登山女子在步道被虎頭蜂螫傷，經瑞芳消防分隊送往瑞芳礦工醫院治療後脫險。

動保處與瑞芳區公所人員今早前往三貂嶺步道，順利摘除蜂巢。警方事先協助設置3層封鎖線，管制人員進入步道，以防衍生其他意外。

動保處委託的捕蜂人員表示，蜂巢雖已摘除，但可能仍會有殘蜂滯留。瑞芳區公所決定三貂角步道仍全線封閉，一周後再評估是否開放通行。

新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天派人前往摘除蜂巢。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天派人前往摘除蜂巢。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天派人前往摘除蜂巢。圖／動保處提供
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天派人前往摘除蜂巢。圖／動保處提供
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治，瑞芳區公所提醒民眾不要進入步道。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治，瑞芳區公所提醒民眾不要進入步道。記者邱瑞杰／翻攝
林姓夫妻（右一、二）在新北市瑞芳區三貂嶺步道遭虎頭蜂螫傷，林妻不治，林男住進加護病房治療。記者邱瑞杰／翻攝
林姓夫妻（右一、二）在新北市瑞芳區三貂嶺步道遭虎頭蜂螫傷，林妻不治，林男住進加護病房治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天派人前往摘除蜂巢。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區三貂嶺步道發生虎頭蜂螫傷遊客事件，其中1名婦人送醫不治。市府動物保護防疫處今天派人前往摘除蜂巢。記者邱瑞杰／翻攝

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