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台南市龍崎區台182線車禍 大學生騎重機身亡

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市龍崎區台182線東向西28公里處，昨天下午發生一起重機車男騎士死亡意外，21歲羅姓大學生騎乘重機車沿台182線行駛至28公里處，撞上中央分隔島後機車再噴飛到對向外車道，羅經救護車送往醫院急救後，重傷不治。羅送醫抽血後警方調查，沒有酒精反應。

這起死亡車禍意外，發生於本月25日下午1點18分，地點在龍崎區台182線東向西28公里處，就讀高雄市某大學羅姓大學生騎乘重機車，沿台182線行駛至肇事地點時，疑右彎不及撞上中央分隔島後，機車再噴飛到對向外車道，羅經救護車送往台南市立醫院急救後仍因傷重不治死亡。

羅經警方調查，生前沒有飲酒，至於車禍真正原因，警方將進一步調閱相關影像查明。歸仁警分局呼籲用路人，因台182線全線彎延起伏，是重機騎士假日最喜歡到此騎乘路段，請用路人於行經此路段應依速限行駛、過彎時也應減速慢行並應避免有隨意變換車道壓車過彎行為。

警方說，182線屬一般道路而非賽道，如騎士想要享受高速壓車過彎感，應擇合格賽場駕駛，勿影響其他用路人權益，警方也會持續於該路段加強執法，維護往來人車安全。

台南市龍崎區台182線東向西28公里處，發生一起重機車男騎士死亡意外。記者黃宣翰／翻攝
台南市龍崎區台182線東向西28公里處，發生一起重機車男騎士死亡意外。記者黃宣翰／翻攝
台南市龍崎區台182線東向西28公里處，發生一起重機車男騎士死亡意外。記者黃宣翰／翻攝
台南市龍崎區台182線東向西28公里處，發生一起重機車男騎士死亡意外。記者黃宣翰／翻攝

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