騙了又騙！詐欺前科男食髓知味再騙第2次 面交時被逮

高雄劉姓女子誤聽網友綽號「霆鈞」的蔡姓男子，蔡假借當鋪經理身分，騙取劉女4萬7000元，事後又食髓知味要騙劉進行第二次面交，被前鎮警方逮捕。

警方表示，劉女（23歲）日前在交友軟體中認識一名「霆鈞」的蔡姓男子，對方假冒是當鋪經理，向劉女介紹有投資項目獲利不錯，要求她先去當鋪借款，並交由蔡操作，3個月後可以拿到高額報酬。

深信不疑的劉女立即跑到三民區某當舖借款，並在前鎮區一心路上交給蔡男。事後劉女向親友討論投資事情後，發現身邊友人也遭遇相同手法，才驚覺受騙，本月18日向警方報案。

前鎮警分局獲報後，積極調閱監視器掌握有詐欺前科的蔡男（28歲），但蔡不知遭警方鎖定下，食髓知味又找上劉女，要與她在一心路上的小北百貨進行第二次面交，後蔡又突然更改面交地點到苓雅區英明國中前，但仍被警方逮捕。