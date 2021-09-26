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男大生機車突然遭竊？ 原來是沒按時繳貸款被拖走
高雄市一名20歲劉姓男子平時以機車代步，本月24日上午想騎車外出，卻發現停在租屋處外的機車不見了，緊急到派出所報案，員警跟劉男回到機車遭竊地點，只看到留有車牌及電話的粉筆字跡，評估機車可能因貸款未繳清被拖吊保管，經劉男詢問家屬，原來是劉母工作忙忘了，經繳費後順利將車帶回。
劉男家住台北，目前就讀於高雄某大學，平日以母親購買的機車代步，24日想騎車去買早餐卻發現機車不見，嚇得趕緊報警，警方根據失竊地留有的粉筆字跡推估，劉男機車可能是被拖走。
劉男聯繫家屬，劉母表示最近工作忙碌，一時沒有按時繳交貸款，又因劉男剛換手機門號未告知貸款公司，機車被拖吊當天沒看到欠款通知，劉男後來查看舊門號簡訊通知，果然看到多條訊息，劉男直呼，幸好及時發現機車不見，否則後續恐衍生法律問題，最後經劉母繳費後，劉男終於順利取回機車。
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