男大生機車突然遭竊？ 原來是沒按時繳貸款被拖走

高雄市一名20歲劉姓男子平時以機車代步，本月24日上午想騎車外出，卻發現停在租屋處外的機車不見了，緊急到派出所報案，員警跟劉男回到機車遭竊地點，只看到留有車牌及電話的粉筆字跡，評估機車可能因貸款未繳清被拖吊保管，經劉男詢問家屬，原來是劉母工作忙忘了，經繳費後順利將車帶回。

劉男家住台北，目前就讀於高雄某大學，平日以母親購買的機車代步，24日想騎車去買早餐卻發現機車不見，嚇得趕緊報警，警方根據失竊地留有的粉筆字跡推估，劉男機車可能是被拖走。