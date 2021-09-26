疫情考驗更生人 監獄先生提醒三要件

黃明鎮表示，有正常的生活是第一要務。(網路截圖)

從事更生人輔導多年、有台灣「監獄先生」稱呼的更生團契黃明鎮牧師近日受訪時表示，最近許多更生人確實受到疫情衝擊，中止工作或待業中，心中不免擔心他們會意志不堅，「重操舊業」。更生之路漫長，黃明鎮指出只要秉持三要件，「有正常的生活」、「做正當的工作」、「交正派的朋友」，一定能走上坦途。

正常生活、工作與交友

從最近不少個案中可以發現，因疫情影響，餐廳關門、補習班停課、計程車沒生意以及洗車場歇業，讓許多在這些行業打工謀生的更生人，一下子沒了工作，經濟狀況出現問題。曾任警官、一生獻身更生人關懷工作的黃明鎮很擔心偷搶拐騙等回頭路，逐漸在他們腦中打轉。

黃明鎮表示，有正常的生活是第一要務。他說，很多人學壞都是從不正常的生活開始，白天睡覺、夜幕低垂時才出門工作，有時候深夜想提振精神就會吸毒，酒店等八大行業、24小時服務業者，都是吸毒的高危險群。

此外，做正當的工作也相當重要，從事地下、隱晦不為外人知的工作者，通常也是從事非法活動者，例如販毒、買賣槍枝、詐欺集團車手、性應召站等，都是違法活動。最後最重要的，他提醒，一定要交正派的朋友，不正派朋友會帶領交往也不正派人士及其處所，沾染惡習，所謂「近朱者赤，近墨者黑」，就是這個道理。

不要放棄自己

黃明鎮說，他一直勸更生朋友，在此危難之際，更要秉持正念，不要再有走入歧途的想法，而這時候家人的支持和不離不棄的態度，就很重要，因為只有家人的溫暖才能讓他們有勇氣去面對現實的社會，並迎向新人生挑戰。

台灣更生保護會台中分會剛退休的前主任委員王錦賜曾指出，大多更生人出自經濟窘困的家庭，先偷再搶、跟著吸毒、持槍犯案，成為監獄常客，若沒有從基本的經濟能力從旁協助，再犯率都很高，所以有一技之長很重要，他說：「給更生人機會很重要，更生人也永遠不要放棄自己。」

從去年起，各地所屬更生保護會就各自推出愛心活動，例如台中分會展開「更保抗疫go溫馨攜手送愛助更生」活動，除向更生商家購買商品，發放民生用品給更生家庭，也推出各項補助、紓困措施，弱勢新生子女每人補助2000元，工作穩定獎金最高每人1萬8000元，期望在此經濟艱困之際，扶持更生人共度難關。

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