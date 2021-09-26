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影／網熱議！外送員過彎車禍身亡 警研判酒駕害命

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市38歲哈姓外送員男子昨天深夜11時許，騎乘外送袋機車，從大園區中興路2段往中壢區內定13街方向行駛途中，行經大園區中興路2段238號對面處，在中興路過彎之後，疑因車速太快，機車不慎自摔「犁田」撞擊道路，造成他頭部重創當場昏迷，現場血跡斑斑，119送醫急救宣告不治，至今天上午引起網友熱議，目擊網友連夜貼文「外送員沒呼吸」提醒行車注意，多位網友佛號祈禱「希望平安」，有的網友說，「外送賺錢、還要小心」。

大園分局表示，哈姓機車騎士自大園中興路方向、往中壢內定13街方向行駛，不慎自摔倒倒，機車撞毀，零件散落、現場血跡斑斑，騎士送醫不治，警方獲報處理，該機車外送袋空空，研判應非外送，哈姓騎士經抽血換算酒測值達1.50毫克，研判酒後騎車，真正車禍肇事原因報請檢察官相驗、釐清查明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市哈姓外送員機車自摔撞擊道路身亡，機車零件散落、血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市哈姓外送員機車自摔撞擊道路身亡，機車零件散落、血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市哈姓外送員機車自摔撞擊道路身亡，機車零件散落、血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市哈姓外送員機車自摔撞擊道路身亡，機車零件散落、血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市哈姓外送員機車自摔撞擊道路身亡，機車零件散落、血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市哈姓外送員機車自摔撞擊道路身亡，機車零件散落、血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝

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