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兩車手慌領百萬現金 行員一句話的時間...帳戶瞬轉警示
警方日前接獲轄區銀行報案，陳姓男子（55歲）與徐姓男子（44歲）想一口氣領出100萬元現金，行員詢問領這麼多錢要做什麼，兩人支吾其詞，過程中，該帳戶突變成警示帳戶，行員馬上報警。兩嫌坦承擔任詐騙集團車手，警詢後，全案依涉詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源追查詐欺集團上游共犯。
永和分局指出，為落實攔阻詐騙，與轄區金融機構成立『防詐騙聯防通報群組』，24日經接獲銀行通報，表示有兩名可疑男子臨櫃提領100萬元現金。行員詢問領這麼多錢要幹嘛，男子因心虛，支吾其詞，對話過程中，該帳戶被民眾通報，已顯示為警示帳戶，行員這才報警處理。
警方到場後，兩嫌才坦承加入詐欺集團成員擔任車手，想提領詐騙款項，全案依涉詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源追查詐欺集團上游共犯。警方提醒民眾，若遇有類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。
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