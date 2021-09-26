兩車手慌領百萬現金 行員一句話的時間...帳戶瞬轉警示

警方日前接獲轄區銀行報案，陳姓男子（55歲）與徐姓男子（44歲）想一口氣領出100萬元現金，行員詢問領這麼多錢要做什麼，兩人支吾其詞，過程中，該帳戶突變成警示帳戶，行員馬上報警。兩嫌坦承擔任詐騙集團車手，警詢後，全案依涉詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源追查詐欺集團上游共犯。

永和分局指出，為落實攔阻詐騙，與轄區金融機構成立『防詐騙聯防通報群組』，24日經接獲銀行通報，表示有兩名可疑男子臨櫃提領100萬元現金。行員詢問領這麼多錢要幹嘛，男子因心虛，支吾其詞，對話過程中，該帳戶被民眾通報，已顯示為警示帳戶，行員這才報警處理。