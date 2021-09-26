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時間敏感！蔡英文今出席高雄驛活動 高捷昨收炸彈恐嚇

聯合報 / 記者張議晨邱奕能林巧璉／高雄即時報導

高雄捷運公司昨天在客服信箱接獲恐嚇電子信件，留言要在高捷左營站、美麗島站放炸彈，警方根據高捷公司自電腦系統撈尋出可疑IP至少數十組，目前已逐步縮小特定IP範圍追查留言者。

由於今天總統蔡英文蒞臨高雄，出席高雄車站座落儀式，昨天卻發生高捷糟留言恐嚇，被留言點名的美麗島站，是距離高雄車站最近的一站，今國安、警單位全程繃緊神經不敢大意。

捷運警察表示，今天因蔡英文總統就在捷運高雄車站旁參加活動，捷運警察隊在高雄車站派駐20多名警力加強巡邏。

高雄市政府警察局捷運警察隊今與轄區警局、刑警大隊，為此特別加強全線置物箱、廁所巡邏和檢查，留言者IP正由刑警大隊科技犯罪偵查隊從電腦系統搜尋，逐步縮小範圍。

高捷公司表示，今天會增加巡站頻率，各站工作人員也都提高警覺。

高捷傳遭恐嚇，警方昨天起動員警力巡檢。圖/讀者提供
高捷傳遭恐嚇，警方昨天起動員警力巡檢。圖/讀者提供
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影

高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影
高雄捷運收到恐嚇信，恰好蔡英文總統今到高雄車站出席活動，時機敏感，警方、高捷公司繃緊神經，增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺。記者林巧璉／攝影

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