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影／阿伯飲料店前昏倒 送醫前沒忘記它 警莞爾送上

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬翁姓男子22日因天氣炎熱，騎機車外出要在住家附近的連鎖飲料店，購買一杯青茶，沒想到翁疑因自己慢性疾病狀況，加上疑似中暑，翁騎到店前要下車時，突然一陣暈眩，昏倒在店門前，熱心民眾看到協助攙扶，警方巡經該處發現，也前往協助，沒想到翁在送醫前，還不斷嘀咕「青茶無糖少冰」，也讓警員莞爾，自費購買一杯後，送給翁消暑飲用。

台中市第三警分局正義所警員吳建福、朱君涵在22日下午1時許，在南區台中路與復興路巡邏時，發現2名熱心民眾正在攙扶行動不便的翁姓男子（61歲），兩警前往查處時，翁一度咳嗽，且四肢無力，需要警方攙扶，經詢問市民，翁是騎機車到案發地點前的飲料店，但突然身體不適跌倒。

警方與熱心民眾協助翁坐在機車上，等候救護車抵達，但期間翁不斷說「我要喝飲料，青茶無糖少冰」，也讓警員莞爾，得知翁騎車到場的目的，只是要買杯飲料消暑，也自掏腰包，幫翁買了一杯，經救護人員初步判斷，翁應是中暑、加上自身有糖尿病病史，才會有四肢無力、想吐的症狀。

經警方事後調查，翁姓男子非獨居，與家人一起同住，有慢性疾病病史，當天是從西區的住處騎機車要到南區的飲料店購買青茶消暑，但抵達時就因中暑在場跌倒，幸經送醫後已無大礙。

台中市翁姓男子22日騎機車到南區飲料店時，突然昏倒，警方協助通知救護車到場，並自掏腰包，送上翁想喝的青茶。圖／第三警分局提供
台中市翁姓男子22日騎機車到南區飲料店時，突然昏倒，警方協助通知救護車到場，並自掏腰包，送上翁想喝的青茶。圖／第三警分局提供
台中市翁姓男子22日騎機車到南區飲料店時，突然昏倒，警方協助通知救護車到場，並自掏腰包，送上翁想喝的青茶。圖／第三警分局提供
台中市翁姓男子22日騎機車到南區飲料店時，突然昏倒，警方協助通知救護車到場，並自掏腰包，送上翁想喝的青茶。圖／第三警分局提供
台中市翁姓男子22日騎機車到南區飲料店時，突然昏倒，警方協助通知救護車到場，並自掏腰包，送上翁想喝的青茶。圖／第三警分局提供
台中市翁姓男子22日騎機車到南區飲料店時，突然昏倒，警方協助通知救護車到場，並自掏腰包，送上翁想喝的青茶。圖／第三警分局提供

中暑 台中市

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