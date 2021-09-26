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影／疑妻搞外遇 開車衝撞「2隻熊貓」醋夫反被打到住院

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名呂姓男子懷疑在foodpanda當外送員的簡姓妻子與洪姓男同事搞外遇，昨天早上竟然在淡水區開車衝撞妻子與洪男，結果雙方大打出手，呂男反被奪走手上的鐵棍打到腦出血住院，且妻子和洪男都對他怒提告訴。

警方昨天上午9時45分獲報淡水區新民街有交通事故、打架糾紛，員警趕抵時，洪男手持長鐵棍，口中喃喃自語不斷朝員警逼近，2名員警連忙持槍喝止，原來洪男嚷嚷著：「他開車撞我！」呂男則頭暈癱坐路旁，嘴裡叨唸著指責身旁的妻子搞外遇。

據了解，36歲呂男昨天開車路過，看見33歲簡姓妻子與29歲洪姓男同事將美食外送機車停在路旁聊天，一時醋勁大發，竟然直接猛踩油門衝撞，2人機車倒地、渾身多處擦挫傷。

呂男仍不罷休，手持鐵棍下車毆打洪男，洪男則持辣椒水回擊並奪下鐵棍攻擊，造成呂男頭部及手腳多處擦挫傷，癱坐在馬路邊，三方仍在對峙、叫囂，警方隨後趕抵。

員警先請救護車送3人就醫，簡妻和洪男擦完藥便到派出所協助調查，2人均對呂男提告，洪男怒告殺人未遂、毀損、妨害名譽，簡女不顧夫妻情面控告傷害、毀損。呂男則因診斷有腦出血的症狀，仍住院觀察治療中，由警方派員戒護，待傷勢穩定釐清案情再依法偵辦。

警方趕抵時，洪男手持長鐵棍，口中喃喃自語不斷朝員警逼近，呂男癱坐路邊，簡女呆立在側。記者林昭彰／翻攝
警方趕抵時，洪男手持長鐵棍，口中喃喃自語不斷朝員警逼近，呂男癱坐路邊，簡女呆立在側。記者林昭彰／翻攝
員警持槍喝令洪男放下武器。記者林昭彰／翻攝
員警持槍喝令洪男放下武器。記者林昭彰／翻攝
呂男開車衝撞坐在路旁機車上聊天的妻子和洪男。記者林昭彰／翻攝
呂男開車衝撞坐在路旁機車上聊天的妻子和洪男。記者林昭彰／翻攝
呂男開車衝撞坐在路旁機車上聊天的妻子和洪男。記者林昭彰／翻攝
呂男開車衝撞坐在路旁機車上聊天的妻子和洪男。記者林昭彰／翻攝

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