影／疑妻搞外遇 開車衝撞「2隻熊貓」醋夫反被打到住院

新北市1名呂姓男子懷疑在foodpanda當外送員的簡姓妻子與洪姓男同事搞外遇，昨天早上竟然在淡水區開車衝撞妻子與洪男，結果雙方大打出手，呂男反被奪走手上的鐵棍打到腦出血住院，且妻子和洪男都對他怒提告訴。

警方昨天上午9時45分獲報淡水區新民街有交通事故、打架糾紛，員警趕抵時，洪男手持長鐵棍，口中喃喃自語不斷朝員警逼近，2名員警連忙持槍喝止，原來洪男嚷嚷著：「他開車撞我！」呂男則頭暈癱坐路旁，嘴裡叨唸著指責身旁的妻子搞外遇。

據了解，36歲呂男昨天開車路過，看見33歲簡姓妻子與29歲洪姓男同事將美食外送機車停在路旁聊天，一時醋勁大發，竟然直接猛踩油門衝撞，2人機車倒地、渾身多處擦挫傷。

呂男仍不罷休，手持鐵棍下車毆打洪男，洪男則持辣椒水回擊並奪下鐵棍攻擊，造成呂男頭部及手腳多處擦挫傷，癱坐在馬路邊，三方仍在對峙、叫囂，警方隨後趕抵。