貨櫃車疑過彎開太快、車身不敵離心力 整輛車側翻倒地

黃姓男子今天凌晨駕駛貨櫃曳引車，沿新北市瑞芳區四腳亭坑路往四腳亭方向行駛，行經左轉轉彎處時疑車速過快，拖載的貨櫃因離心力向右傾，導致側翻在路旁護欄上。黃男未受傷，接受警方酒測顯示非酒後駕車。員警在場維持交通秩序，上午近8點半拖除事故車輛，交通正常恢復。

瑞芳警方凌晨2點45分接獲報案，瑞芳區四腳亭坑路51之3號前發生事故。員警到場發現，1輛貨櫃車側翻在道路右側護欄上，年約30歲黃姓駕駛人未受傷，實施酒測顯示體內無酒精反應，非飲酒後開車。