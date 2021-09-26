影 ／東奧聖筊組合搞KUSO 南警借梗拍短片防詐

網路交友陷阱多，常讓渴望愛情者人財兩失；台南市政府警察局刑警大隊以零經費最新完成宣導短片，以模仿「麟洋配」王齊麟與李洋奧運金牌聖筊組合及KUSO外送平台的梗，希望詼諧之際，順勢達到宣導防詐效果。

台南市刑大幹員們利用勤餘空檔，使用手機拍攝「剩悲宅男與詐騙女王的愛情故事」反詐宣導短片，從演員、道具、場地、錄影及剪輯等，皆由刑大同仁一手包攬策畫。

市刑大指出，本次反詐宣導影片除提醒民眾，小心假交友詐騙手法，亮點在致敬奧運金牌聖筊組合及KUSO外送平台的梗，以輕鬆詼諧方式呈現，並結合反詐騙宣導，期能瞬間抓住觀眾目光。提醒千萬別跟手機談感情，否則結果往往只會落得「情財兩空」。

參與的市刑大幹員私下打趣說，為防詐，犧牲色相不惜演出；女偵查佐除刻意化妖豔濃妝，男偵查佐還刻意流口水搞笑，一切只希望能提醒民眾，將網路愛情詐騙降到最低。

南市刑大指出，經統計，南市財損超過百萬詐騙案件多為假交友(徵婚詐財及投資詐財)等詐騙手法，呼籲各金融機構如遇民眾匯款目的為「投資」，應主動實施關懷提問，並告知投資「私加LINE」均為詐騙集團所為，千萬別上當。