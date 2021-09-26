快訊

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多

影 ／東奧聖筊組合搞KUSO 南警借梗拍短片防詐

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

網路交友陷阱多，常讓渴望愛情者人財兩失；台南市政府警察局刑警大隊以零經費最新完成宣導短片，以模仿「麟洋配」王齊麟與李洋奧運金牌聖筊組合及KUSO外送平台的梗，希望詼諧之際，順勢達到宣導防詐效果。

台南市刑大幹員們利用勤餘空檔，使用手機拍攝「剩悲宅男與詐騙女王的愛情故事」反詐宣導短片，從演員、道具、場地、錄影及剪輯等，皆由刑大同仁一手包攬策畫。

市刑大指出，本次反詐宣導影片除提醒民眾，小心假交友詐騙手法，亮點在致敬奧運金牌聖筊組合及KUSO外送平台的梗，以輕鬆詼諧方式呈現，並結合反詐騙宣導，期能瞬間抓住觀眾目光。提醒千萬別跟手機談感情，否則結果往往只會落得「情財兩空」。

參與的市刑大幹員私下打趣說，為防詐，犧牲色相不惜演出；女偵查佐除刻意化妖豔濃妝，男偵查佐還刻意流口水搞笑，一切只希望能提醒民眾，將網路愛情詐騙降到最低。

南市刑大指出，經統計，南市財損超過百萬詐騙案件多為假交友(徵婚詐財及投資詐財)等詐騙手法，呼籲各金融機構如遇民眾匯款目的為「投資」，應主動實施關懷提問，並告知投資「私加LINE」均為詐騙集團所為，千萬別上當。

而金融機關阻詐也扮演關鍵角色；市刑大指出，中國信託商業銀行經理吳書琴，自2019年至2021年8月攔阻成功達52件，攔阻金額近2000萬元，市刑大大隊長林宏昇公開表揚並頒發獎品感謝吳在阻詐長期貢獻。

台南市政府警察局刑警大隊完成最新防詐宣導短片，幹員們幕前幕後一手包，不惜犧牲色相演出。圖 ／警方提供
台南市政府警察局刑警大隊完成最新防詐宣導短片，幹員們幕前幕後一手包，不惜犧牲色相演出。圖 ／警方提供
台南市政府警察局刑警大隊完成最新防詐宣導短片，幹員們幕前幕後一手包，不惜犧牲色相演出。圖 ／警方提供
台南市政府警察局刑警大隊完成最新防詐宣導短片，幹員們幕前幕後一手包，不惜犧牲色相演出。圖 ／警方提供
中國信託商業銀行經理吳書琴（右）阻詐貢獻大，獲台南市刑大大隊長林宏昇表揚。圖 ／警方提供
中國信託商業銀行經理吳書琴（右）阻詐貢獻大，獲台南市刑大大隊長林宏昇表揚。圖 ／警方提供
台南市政府警察局刑警大隊完成最新防詐宣導短片，幹員們幕前幕後一手包，不惜犧牲色相演出。圖 ／警方提供
台南市政府警察局刑警大隊完成最新防詐宣導短片，幹員們幕前幕後一手包，不惜犧牲色相演出。圖 ／警方提供

延伸閱讀

東奧轉播成績亮眼 愛爾達：繼續爭取上櫃

Disney+確定11/12進駐台灣市場 皮克斯、漫威等六大品牌看到飽

日職／「9億男」連6戰挨轟 田中將大東奧後還沒贏過

影／女王頭雷射引燃全運會聖火 侯友宜：延續東奧熱血

相關新聞

新北石門梅花鹿樹叢衝出被撞亡 騎士夫妻也送醫

新北市石門區台二線昨天發生一起交通事故，一頭從路邊樹叢衝出來的梅花鹿當場喪命，王姓夫妻騎士也摔車送醫。

影／無號誌路口直直衝 台中2車交叉撞波及民宅鐵門

台中市西區民族路、福龍街在今天凌晨3時許傳出巨響，驚動鄰居外出察看，發現2輛轎車發生車禍，還波及路口一間民宅的鐵門、花盆...

影 ／東奧聖筊組合搞KUSO 南警借梗拍短片防詐

網路交友陷阱多，常讓渴望愛情者人財兩失；台南市政府警察局刑警大隊以零經費最新完成宣導短片，以模仿「麟洋配」王齊麟與李洋奧...

不滿被人辱罵 莽男亮出空氣槍示威裁罰8千

林姓男子今年5月間因懷疑遭被害人楊及方姓男子辱罵，駕車到台南市某檳榔攤前下車手持空氣槍對空，並對在場楊、方出言罵辱，經警...

影／釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救 最高罰15萬元

7名釣客昨晚到新北市瑞芳象鼻岩，以橫渡繩索方式，從岸邊跨海到距離十多公尺外的礁岩上釣魚，其中54歲黃姓釣客因繩索斷掉落海...

無聊男子花蓮街頭隨機噴辣椒水 4人受害

花蓮一名18歲周姓男子，只因無聊，日前在花蓮市尚志路附近，四處朝人噴灑不明液體，有4人手、臉因此多處灼燒受傷，送醫後發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。