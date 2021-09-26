影／無號誌路口直直衝 台中2車交叉撞波及民宅鐵門

台中市西區民族路、福龍街在今天凌晨3時許傳出巨響，驚動鄰居外出察看，發現2輛轎車發生車禍，還波及路口一間民宅的鐵門、花盆等，第一警分局交通分隊獲報到場調查，發現其中張姓駕駛有酒精濃度，但未達每公升0.15毫克，也通過生理平衡檢測，未達不能安全駕駛的標準，全案初判是2車行經無號誌路口時，未依規定讓車、減速釀禍。

據查，台中市張姓男子（22歲）在今天凌晨3時許，駕駛白色轎車沿西區福龍街往民權路方向直行，另輛由易姓男子駕駛的藍色轎車，沿民族路往五權路方向直行，二人行經民族路、福龍街口時，該路口為無號誌路口，2車發生碰撞後，還一起撞向路旁的一間民宅，造成民鐵門、花盆毀損，暗夜的巨響也驚動民眾外出察看。

台中市第一警分局交通分隊調查，全案無人受傷，經酒測，易無酒精濃度，張雖有酒精濃度但未達標準值，經酒後生理協調平衡檢測，張姓通過測試，未達「不能安全駕駛」的標準。

第一警分局交通分隊初判，行經無號誌路口時，現場有讓路標誌，但張姓駕駛未依規定讓車，而易姓駕駛未依規定減速，都是肇事原因，詳細的肇事因素，有待交大事故組後續釐清。