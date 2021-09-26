不滿被人辱罵 莽男亮出空氣槍示威裁罰8千

林姓男子今年5月間因懷疑遭被害人楊及方姓男子辱罵，駕車到台南市某檳榔攤前下車手持空氣槍對空，並對在場楊、方出言罵辱，經警方依違反社會秩序維護法移送台南地院柳營簡易庭裁罰， 法官認林無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，裁罰8000元。

裁定書指出，林姓男子今年5月1日凌晨4點20分，駕駛轎車到至台南市某檳榔攤前，因懷疑遭被害人楊、方姓男子辱罵，下車手持空氣槍對空，並對在場楊、方以三字經出言辱稱：「你們現在是很囂張是不是，你們是在罵什麼？」等語，民眾報警。