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不滿被人辱罵 莽男亮出空氣槍示威裁罰8千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男子今年5月間因懷疑遭被害人楊及方姓男子辱罵，駕車到台南市某檳榔攤前下車手持空氣槍對空，並對在場楊、方出言罵辱，經警方依違反社會秩序維護法移送台南地院柳營簡易庭裁罰， 法官認林無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，裁罰8000元。

裁定書指出，林姓男子今年5月1日凌晨4點20分，駕駛轎車到至台南市某檳榔攤前，因懷疑遭被害人楊、方姓男子辱罵，下車手持空氣槍對空，並對在場楊、方以三字經出言辱稱：「你們現在是很囂張是不是，你們是在罵什麼？」等語，民眾報警。

法官認為，王所為違反社會秩序維護法第65條第3款規定。審酌王違犯情節、智識、對社會造成潛在危害程度與坦認之態度，裁處8000元罰鍰，以示懲儆，全案可抗告。

林姓男子因懷疑遭被害人楊及方姓男子辱罵，駕車到台南市某檳榔攤前下車手持空氣槍對空， 法官認林無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，依違反社維法裁罰8000元。圖／本報資料照片
林姓男子因懷疑遭被害人楊及方姓男子辱罵，駕車到台南市某檳榔攤前下車手持空氣槍對空， 法官認林無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，依違反社維法裁罰8000元。圖／本報資料照片

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