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影／釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救 最高罰15萬元

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

7名釣客昨晚到新北市瑞芳象鼻岩，以橫渡繩索方式，從岸邊跨海到距離十多公尺外的礁岩上釣魚，其中54歲黃姓釣客因繩索斷掉落海，被救起無生命跡象，直升機吊掛送醫不治；另外6人受困礁石上，在昨晚近9時都安全獲救。消防局表示，釣客闖禁止垂釣區，將依法開罰3萬到15萬元。

新北市消防局表示，昨晚6時獲報，瑞芳區象鼻岩礁石，黃姓釣客前往暗礁，漲潮捲落海中，隨後被其他釣客拉至礁石上，無生命跡象，空勤總隊直升機昨晚8時37分到達，8時53分吊掛完成，黃姓釣客已無生命跡象，送往瑞芳礦工醫院宣告不治。

受困礁石上6名釣客，因離海面有段距離，無立即危險，昨晚9時全數陸續以橫渡吊掛方式，利用拋繩槍以繩索吊掛接駁上岸，皆意識清楚，不需送醫。

第六救災救護大隊副大隊長林至品帶隊，出動瑞芳、瑞亭、秀峰、九份等分隊近50人趕往救援。由於現場與岸邊距離一個海溝，救難人員無法步行直接接觸，且海面上海流湍急、海浪過大，救援船艇無法靠近。

林至品說，6名釣客受困，消防人員拉繩索過去吊掛到岸上，落水的黃姓釣客救起時已心肺功能停止，空勤直升機吊掛到岸上送醫。

據現場陳姓釣客向消防人員表示，受困6人及黃姓釣客都是釣友，並不認識，昨晚是靠繩索渡海釣魚；當時渡海時繩索突然斷裂，黃男落海，有2位釣友下海救人。

消防局表示，象鼻岩附近十分危險是禁釣區，6名釣客屬違法闖入，將依違反「水域遊憩活動管理辦法」舉發，開罰3萬到15萬元。

據指出，象鼻岩岸邊和礁石間有一道海溝，無法直接步行穿越，釣客在兩邊礁石上釘有橫渡繩索，但公所、消防人員屢次拆除，釣客又屢屢接上去，新北市長侯友宜過去當副市長時就曾率隊來切斷繩索，後來釣客又不斷接上去，這次才又發生意外。

釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救，每人最高罰15萬元。記者游明煌／翻攝
釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救，每人最高罰15萬元。記者游明煌／翻攝
釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救，每人最高罰15萬元。記者游明煌／翻攝
釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救，每人最高罰15萬元。記者游明煌／翻攝

象鼻岩 瑞芳

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