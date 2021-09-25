無聊男子花蓮街頭隨機噴辣椒水 4人受害

花蓮一名18歲周姓男子，只因無聊，日前在花蓮市尚志路附近，四處朝人噴灑不明液體，有4人手、臉因此多處灼燒受傷，送醫後發現是遭人噴辣椒水。檢警調閱附近路口監視器，查出周男涉嫌重大，今天持拘票到周住處破門逮人，並在住處搜出犯案用的辣椒水，依公共危險罪等罪嫌送辦。

警方調查，周姓男子22日晚間8時許，騎機車在街頭閒晃，路過尚志路時，看到2名青少年騎自行車，覺得好欺負，竟尾隨上前，拿出預藏的辣椒水，對2人頭臉一陣亂噴，當時還有2名女子經過，也被波及，4人都被送醫檢查治療。