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無聊男子花蓮街頭隨機噴辣椒水 4人受害
花蓮一名18歲周姓男子，只因無聊，日前在花蓮市尚志路附近，四處朝人噴灑不明液體，有4人手、臉因此多處灼燒受傷，送醫後發現是遭人噴辣椒水。檢警調閱附近路口監視器，查出周男涉嫌重大，今天持拘票到周住處破門逮人，並在住處搜出犯案用的辣椒水，依公共危險罪等罪嫌送辦。
警方調查，周姓男子22日晚間8時許，騎機車在街頭閒晃，路過尚志路時，看到2名青少年騎自行車，覺得好欺負，竟尾隨上前，拿出預藏的辣椒水，對2人頭臉一陣亂噴，當時還有2名女子經過，也被波及，4人都被送醫檢查治療。
花蓮警分局中山派出所當時接到路人報案，警方即調閱鄰近路段監視器畫面，經過交叉比對，發現騎機車的周姓男子涉嫌重大，報請檢方指揮偵辦。警方今天清晨持拘票到周男家中將他拘提到案，並在他住處起出犯案用的辣椒水，周男被捕時只說「就無聊啊」，全案將依刑法第185條第1項公共危險罪送辦。
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