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高捷遭恐嚇放炸彈 警方撈尋留言來源追人

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官網出現留言恐嚇 高捷公司：捷運維持正常營運

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄捷運公司傳炸彈威脅，高捷通報捷運警察向高雄市警局刑警大隊報案。高雄捷運表示，捷運全線各站加強巡邏提升見警率，高雄捷運全線及各車站無異狀，正常營運中。

高雄捷運公司指出，今日上午11點鐘左右，官網客服留言系統收到一封炸彈恐嚇留言，內容雖然沒有描述動機，為求謹慎，高捷公司立刻通報捷運警察，一同前往市刑大報案。

高捷說，報案後，高捷公司內部通報全線車站及保全提升巡邏頻率，行控中心亦加強CCTV監看各車站，如有發現異狀之人事物，將立即回報。捷運警察與轄區警察及市刑大警力，加強重全線重點車站之巡邏，今天捷運全線與車站都沒有異狀，維持正常營運。

高捷補充，雖然不排除惡作劇，但高捷與警方均審慎以對，加強巡邏，警方也積極偵辦中。

高雄捷運公司的官網客服留言出現恐嚇留言，會同警方加強安檢。圖／高捷公司提供
高雄捷運公司的官網客服留言出現恐嚇留言，會同警方加強安檢。圖／高捷公司提供
高雄捷運公司的官網客服留言出現恐嚇留言，會同警方加強安檢。圖／高捷公司提供
高雄捷運公司的官網客服留言出現恐嚇留言，會同警方加強安檢。圖／高捷公司提供

捷運 高捷 警察

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