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影／象鼻岩6釣客受困礁石 拋繩索吊掛全驚險救出

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

今天晚間6點多，新北市瑞芳象鼻岩因大浪，把一名釣客打落海裡，被救起時已無生命跡象，另外有6名釣客受困在一處大礁岩上面，離岸邊約有50公尺，無立即性危險，到晚間9時，特搜人員以拋繩槍救援，全部安全吊掛回到岸上都無大礙。無生命跡象患者則由直升機吊掛送醫。

消防人員表示，該礁岩離岸邊有一個海溝，救災人員無法步行直接接觸患者，暗礁離岸邊約50公尺，需船艇接駁，但浪大無法靠近。礁岩上6名釣客受困位置在相對高處，無立即危險，浪高海象不佳，後來改以拋繩槍用繩索吊掛救援，在兩礁石間架繩索。

約8點時陸續一個一個將釣客救上岸，釣客由繩索吊掛橫渡海溝，下方就是海，險象環生，所幸到晚 9點全部安全獲救，釣客都飽受虛驚，幸好都無大礙，沒有送醫。無生命跡象患者則由直升機吊掛送醫，由瑞芳警方局及海巡單位調查處理。

象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝
象鼻岩6釣客受困礁石，拋繩索吊掛全救出脫困。記者游明煌／翻攝

患者

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