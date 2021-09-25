影／象鼻岩6釣客受困礁石 拋繩索吊掛全驚險救出

今天晚間6點多，新北市瑞芳象鼻岩因大浪，把一名釣客打落海裡，被救起時已無生命跡象，另外有6名釣客受困在一處大礁岩上面，離岸邊約有50公尺，無立即性危險，到晚間9時，特搜人員以拋繩槍救援，全部安全吊掛回到岸上都無大礙。無生命跡象患者則由直升機吊掛送醫。

消防人員表示，該礁岩離岸邊有一個海溝，救災人員無法步行直接接觸患者，暗礁離岸邊約50公尺，需船艇接駁，但浪大無法靠近。礁岩上6名釣客受困位置在相對高處，無立即危險，浪高海象不佳，後來改以拋繩槍用繩索吊掛救援，在兩礁石間架繩索。