影／象鼻岩6釣客受困礁石 拋繩索吊掛全驚險救出
今天晚間6點多，新北市瑞芳象鼻岩因大浪，把一名釣客打落海裡，被救起時已無生命跡象，另外有6名釣客受困在一處大礁岩上面，離岸邊約有50公尺，無立即性危險，到晚間9時，特搜人員以拋繩槍救援，全部安全吊掛回到岸上都無大礙。無生命跡象患者則由直升機吊掛送醫。
消防人員表示，該礁岩離岸邊有一個海溝，救災人員無法步行直接接觸患者，暗礁離岸邊約50公尺，需船艇接駁，但浪大無法靠近。礁岩上6名釣客受困位置在相對高處，無立即危險，浪高海象不佳，後來改以拋繩槍用繩索吊掛救援，在兩礁石間架繩索。
約8點時陸續一個一個將釣客救上岸，釣客由繩索吊掛橫渡海溝，下方就是海，險象環生，所幸到晚 9點全部安全獲救，釣客都飽受虛驚，幸好都無大礙，沒有送醫。無生命跡象患者則由直升機吊掛送醫，由瑞芳警方局及海巡單位調查處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言