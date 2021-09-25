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影／男子單攻波津加山摔落懸崖 多處擦挫傷幸獲救
26歲林男今天單攻台中市和平區波津加山步道，途中不慎失足摔落懸崖，警消在步道1.4公里處聽到男子呼救聲，救難人員下切進行救援，林男獲救經檢傷，其背部、雙手因摔落懸崖嚴重刮傷、血紅一片，慘不忍睹，經簡單包紮林男婉拒送醫，已於傍晚6時許自行離開。
今天下午1點多，台中市消防局獲報，26歲林男自己單攻波津加山，登山途中不慎在碎石波處滑落懸崖，消防局出動谷關、和平分隊與林務局麗陽工作站、動保育員等人出發救援。
消防局指出，下午2點5分，林男自述雙手擦傷、尚可行走，該處碎石坡穩固、無持續落石情形，且保暖衣物及飲用水均足夠。下午3點多，谷關消防分隊小隊長楊肇鋒在1.4K處聽到林男呼叫聲，救難隊員準備下切接觸。
下午3點55分救難人員接觸到傷者，其摔落位置距離步道約40公尺處，林男經救援返回步道，因摔落懸崖與石頭、樹枝嚴重摩擦，其背部、腰部、雙手嚴重擦挫傷，衣服掀開血肉模糊，令人不忍直視，經簡單包紮林男婉拒就醫，救難人員於傍晚6點20分抵達登山口，林男隨後自行下山。
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